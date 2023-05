De nos jours, les individus sont de plus en plus à la recherche de mobilité. Afin de pouvoir partager notre playlist préférée, les fabricants ont conçu des enceintes sans fil, contenant des accumulateurs d'énergie, et, le plus souvent, étanches. Les marques se font une concurrence féroce dans ce créneau et nous proposent toujours de meilleurs prix.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de haut-parleurs sans fil, le plus souvent associable en Bluetooth. Il y en a pour toutes les tailles, toutes les puissances et tous les budgets.

Commençons par l'enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2. Cette enceinte nomade fonctionne avec la technologie Bluetooth 4.2 et capte votre appareil mobile (PC portable, Smartphone, tablette, etc.) à une distance d'environ 10 mètres. Elle fonctionne sur des plages de fréquences allant de 200 Hz à 18 kHz et se recharge en Micro-USB. Sa batterie de 9,7 V 480 mAh vous octroie une autonomie d'environ 6 heures d'écoute à 80% du volume.

Cette enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 est vendue 14,99 € au lieu de 17,12 € soit 12% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 4,99 € pour la livraison, sous 3 jours.

