Commençons par le smartphone résistant DOOGEE S99 qui profite d'une offre de pré-lancement sur AliExpress et sur le site officiel de la marque.

Ce dernier est doté d'un écran LCD de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et une luminosité de 480 cd/m². Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass. Le mobile est propulsé par le processeur Media Tek Helio G96 avec 15 go de Ram (dont 7 Go de RAM virtuelle) et 128 Go d'espace de stockage. La mémoire peut être augmentée jusqu'à 1 To avec une microSD.

Au niveau de la photo, le DOOGEE S99 est pourvu d'un capteur principal de 108 MP, d'une caméra vision nocturne de 20 MP, et un dernier de 16 MP. À l'avant, nous notons la présence d'un capteur de 32 MP pour prendre de bons selfies. Le smartphone affiche une batterie de 6000 mAh avec un chargeur rapide de 33W qui offre jusqu'à 3 jours d'utilisation normale, de 28 heures d'appel ou de 18 jours en état de veille. Pour finir, il affiche les certificats IP68, IP69K et MIL-STD-810H qui indiquent une résistance à toute épreuve.

Sur le site officiel, le DOOGEE S99 est en précommande au prix de 255 € au lieu de 350 € avec le code DS9930 et la livraison gratuite. Sur AliExpress, le smartphone est au prix de 310 € avec une livraison depuis la Chine.



Passons au smartphone résistant DOOGEE V30 profite également d'une réduction pour son lancement.

Le mobile est équipé d'un écran de 6,58 pouces avec une définition de 2408 x 1080 pixels, d'un taux de rafraichissement de 120 Hz et d'une protection Corning Gorilla Glass 5. Le téléphone portable profite du SoC Mediatek Dimensity 900 avec 15 Go de RAM (dont 7 Go virtuelle) et de 256 Go d'espace de stockage. Il est compatible également avec les technologies WiFi 6 et Bluetooth.

Pour la photo, il affiche également un capteur principal de 108 MP, une caméra vision nocturne de 20 MP, et un dernier capteur de 16 MP. Pour les selfies, une caméra de 32 MP de la marque Sony accompagne le smartphone. Pour finir, le mobile est doté d'une énorme batterie de 10 800 mAh qui offre une très bonne autonomie. Il est accompagné d'un super chargeur de 66W qui recharge votre mobile en 1 heure.

Sur le site officiel de la marque, Le DOOGEE V30 est au prix de 358 € au lieu de 659 € avec le code DV3030 et la livraison gratuite. Sur AliExpress, le mobile est au prix de 412 € avec la livraison depuis la Chine.



Finissons avec la tablette DOOGEE T20 qui est également en précommande.

Elle intègre une dalle 2K de 10,4 pouces avec une luminosité de 500 nits et la certification TUV Rheinland Low Blue Light pour la protection de vos yeux. Le processeur qui intègre la tablette est l'Unisoc T616 avec 15 Go de RAM (dont 7 Go virtuelle) et de 256 Go d'espace de stockage.

La tablette tactile profite de deux objectifs de 16 et 8 MP permettant de prendre de bonnes photos. La DOOGEE T20 est accompagnée d'un stylet qui profite de 2048 niveaux de pression pour effectuer des dessins très précis. Sa batterie de 8300 mAh offre jusqu'à 10 heures de musique ou 9 heures de navigation web.

Sur le site officiel, la tablette DOOGEE T20 est au prix de 207 € au lieu de 377 € avec le code DT2030 et la livraison depuis la Chine.



