Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits directement tirés du site Ugreen. Cette marque, réputée pour la qualité de ses hubs et adaptateurs USB divers, affiche une large gamme d'articles afin de vous permettre de trouver ce qu'il vous faut.

Commençons avec le hub Ugreen USB-C 6-en-1. Cette multiprise USB est dotée de 6 ports à savoir 3 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 port micro-SD et 1 port pour carte SD. Vous pouvez connecter vos différents appareils sans soucis et ce hub est compatible avec les produits high tech récents possédant un port type-C comme les Apple Macbooks, les Microsoft Surface, les Steam Decks et les iPads par exemple.

Ce hub Ugreen USB-C 6-en-1 est proposé au prix de 18,99 € au lieu de 39,99 € soit 53% de réduction chez Ugreen. La livraison est gratuite sous 3 à 7 jours.





Continuons avec le support de tablette pliant Ugreen. Cet outil ergonomique supporte votre tablette tactile afin que vous puissiez, par exemple, visionner vos vidéos favorites avec un angle adapté. Ce support pliable est en aluminium, il se glisse donc dans votre sac sans que cela vous alourdisse.

Ce support de tablette pliant Ugreen est vendu 19,63 € au lieu de 39,99 €, soit 51% de réduction. La livraison est offerte dans un délai de 3 à 7 jours.





Enchainons avec le boitier SSD NVMe M.2 Ugreen. Cet adaptateur vous permet de connecter un disque au format M.2 en USB-C à votre ordinateur. Simple d'utilisation, vous n'avez qu'à glisser votre disque flash à l'intérieur et verrouiller le boitier. Utile lorsque l'on doit stocker de la data avec la possibilité de l'extraire rapidement.

Ce boitier SSD NVMe M.2 Ugreen est vendu 19,99 € au lieu de 29,99 € soit 33% de remis immédiate sur le site officiel Ugreen. Comptez 3 à 7 jours pour la livraison, pour pas le moindre centime en supplément.





