C'est à la fin du mois de mars que sortira Dragon's Dogma 2 sur toutes les plateformes et Capcom fait doucement monter la température en dévoilant du gameplay de son titre.

Après un premier épisode bien accueilli, Dragon's Dogma proposera bien une suite, la vidéo proposée par IGN qui a pu jouer plusieurs heures au titre présente les mécaniques qui seront au coeur du jeu, notamment les interactions possibles avec les environnements pour obtenir des avantages lors des combats.

On peut ainsi y voir l'utilisation d'un baril explosif qui fait exploser une partie de la roche du décor et laisse couler de l'eau sur un monstre afin de le perturber et mieux le combattre ensuite.

Le titre promet beaucoup de nouveautés et des fonctionnalités bien pensées. Il sera proposé sur PC, PS5 et Xbox Series le 22 mars prochain. Rappelons qu'il sera le premier jeu de Capcom à profiter de la nouvelle politique tarifaire de la marque.