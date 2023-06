Dreame, une marque très connue dans le monde du nettoyage et plus particulièrement dans les aspirateurs de tous types, annonce la disponibilité de 3 nouveaux modèles plus performants les uns que les autres avec sa série R et les R10, R10 Pro et R20.

Commençons par l'aspirateur-balai Dreame R10. Cet outil d'entretien des sols sans fil aspire à une puissance de 120 AW et possède une brosse multisurfaces motorisée avec éclairage LED, afin de dénicher la moindre poussière. Son autonomie est fixée à 60 minutes, largement de quoi faire le ménage dans toute votre maison. Une garantie constructeur de 2 ans est incluse.

Cet aspirateur-balai Dreame R10 est proposé à 229 € sur Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.





Continuons avec l'aspirateur-balai Dreame R10 Pro. Cet aspirateur sans fil affiche une puissance d'aspiration de 150 AW et une autonomie de 65 minutes. Les lumières LED présentes sur la brosse multisurfaces vous permettent de voir clairement la poussière cachée au sol ou sous les meubles. Il est commercialisé avec une multitude d'accessoires afin d'en profiter sous tous les angles ainsi que sur divers supports.

Cet aspirateur-balai Dreame R10 Pro est proposé à 299 € chez Amazon. La livraison est gratuite sous 24 heures.





Enchainons avec l'aspirateur-balai Dreame R20. Cette version évoluée des deux précédents appareils possède une puissance d'aspiration de 190 AW et une autonomie de 90 minutes. Intégrant une technologie de pointe, la détection de saleté adapte le régime de rotation du moteur selon le niveau de nettoyage nécessaire. Il est partiellement fabriqué en fibre de carbone afin de réduire le poids et donc optimiser le confort d'utilisation. Son manche est débrayable afin d'accéder sans soucis sous vos meubles.

Cet aspirateur-balai Dreame R20 est vendu 399 € sur Amazon. La livraison est offerte dans un délai de 3 jours.





N'oubliez pas de consulter notre article Gshopper avec une console rétrogaming et une manette Android pour smartphone en promotion ainsi que les offres Tomtop avec un drone 4K, la Creality Sonic Pad et un PC portable Lenovo à prix réduit.