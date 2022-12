Les aspirateurs ont permis depuis le début d’optimiser le nettoyage et de gagner du temps. Qu’ils soient à traineau, en balai, à main ou tout simplement sous la forme d’un robot, aujourd’hui, nous avons énormément de choix. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans concernant les aspirateurs.

Prenons par exemple le Dreame Bot W10 qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Ce dernier est équipé de deux brosses rotatives de nettoyage de 19,2 cm de long qui s’autonettoient lors du retour en base. La base de recharge est dotée de deux réservoirs de 4 litres (eau propre et eau sale) et d’un système de séchage permettant aux brosses rotatives de ne pas rester humides. Le robot est accompagné du système de navigation LiDAR permettant d’enregistrer les cartes et d’optimiser le nettoyage de votre maison.

Vous pouvez consulter et contrôler votre aspirateur depuis votre smartphone. Vous pouvez ajouter des murs virtuels, régler le système de débit d’eau ou la puissance d’aspiration ou encore accéder à diverses informations. Le Dreame W10 est contrôlable par la voix. L’aspirateur offre un pouvoir de succion de 4000 Pa et possède un réservoir à poussières de 450 ml, ce qui permet de ne pas le vider après chaque nettoyage. Pour finir, il est doté d’une confortable batterie de 6400 mAh qui permet un fonctionnement de 210 minutes soit l’équivalent en termes de nettoyage, d’une surface de 300 m².

Sur le site d’Amazon, l’aspirateur robot Dreame W10 est au prix de 699 € au lieu de 941 € en activant le coupon et avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des aspirateurs qui profitent de belles réductions :

Robot aspirateur

Aspirateur balai

Aspirateur-balai lavant



