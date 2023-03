En ce jour de fête du printemps chez Amazon avec des promotions pendant quelques jours, la marque Dreame nous propose de belles remises sur des aspirateurs robot. Ces offres s'étendent d'aujourd'hui et jusqu'au 4 avril. Nous vous avons concocté une sélection de ceux-ci afin de vous guider.

Commençons par l'aspirateur robot laveur Dreame L10s Pro. Cet appareil 2 en 1 vous permet de garder votre intérieur propre, notamment grâce à sa puissance d'aspiration de 5300 Pa couplée à sa double serpillère rotative. Il détecte sans problème les tapis et le changement de support (moquette) et relève automatiquement les tampons de lessivage de 7 mm.

Cet aspirateur robot laveur Dreame L10s Pro est vendu 449,99 € au lieu de 599,99 € soit 25% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour les clients Prime.





Continuons avec l'aspirateur robot laveur Dreame L10s Ultra. Cet appareil possède une base de vidange pour la poussière, qui nettoie automatiquement les serpillères via un réservoir d'eau de 2,5L. Il est également doté d'un système de navigation qui détecte les obstacles via l'intelligence artificielle. Sa puissance d'aspiration est de 5300 Pa et s'adapte au sol sur lequel il passe. Son autonomie de 210 minutes lui permet de nettoyer environ 200 m² avant de passer par la case recharge.

Cet aspirateur robot laveur Dreame L10s Ultra est vendu 899 € au lieu de 1199,90 € soit 25% de remise immédiate chez Amazon. Il sera livré chez vous le lendemain, sans surcout.





Enchainons avec l'aspirateur robot Dreame D9 Max. Ce robot laveur vous permet de garder la maison propre, même durant votre absence. Sa puissance d'aspiration de 4000 Pa vous assure un nettoyage efficace notamment grâce à ses 4 niveaux de puissance. Le réservoir d'eau qu'intègre l'appareil est de 270 ml et son réservoir de poussière est de 570 ml. L'autonomie est affichée à 150 minutes, soit une surface d'environ 250 m².

Cet aspirateur robot Dreame D9 Max est commercialisé 239 € au lieu de 279,90 € chez Amazon. La livraison est gratuite, chez vous dès le lendemain.



