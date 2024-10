On vous présente tout d'abord le PC portable gaming Lenovo LOQ 15ARP9.

Équipé d'un écran FHD 144Hz de 15,6 pouces, il embarque une carte graphique GeForce RTX 4060 et un processeur Ryzen 7 7435HS avec 8 cœurs, 16 threads et pouvant atteindre une fréquence de 4,5 GHz.

Le PC intègre 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le PC portable gaming Lenovo LOQ 15ARP9 en promotion à 864,99 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount.





Et voici encore quelques autres offres intéressantes pour aujourd'hui :

