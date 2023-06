Nous allons vous présenter notre sélection de trois produits en promotion afin de vous aider à lutter contre la vie chère. Que vous soyez vidéaste amateur, souhaitant passer à la vitesse supérieure en termes d'image ou que vous ayez besoin de changer de smartphone, vous serez satisfait par cette liste.

Commençons par le drone DJI Air 2S. Cet engin volant est doté de 4 hélices et fonctionne durant environ 30 minutes. Il reste contrôlable jusqu'à 12 km de distance en rase campagne. Cet outil de capture est doté d'une caméra vidéo filmant en 5,4K / 30 images par secondes et en 4K / 60 images / secondes. Le quadricopter monte à une hauteur maximale qui est fixée à 5000 mètres d'altitude.

Ce drone DJI Air 2S est vendu 799 € au lieu de 999 € soit 20% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





Continuons avec le smartphone realme 9 5G. Ce mobile est doté d'un écran de 6,6" FHD+ à une définition de 2400 x 1080 px ainsi qu'un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 695, compatible 5G, couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Côté photo, il intègre une caméra de 50 MP à l'arrière et un capteur de 16 MP à l'avant.

Ce smartphone realme 9 5G est proposé à 174,99 € au lieu de 299 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Enchainons avec la tondeuse robot Gardena SILENO Life 1000. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 1000 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous types de terrains. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO Life 1000 est commercialisée 1137,89 € au lieu de 1612 € soit 29% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison est prévue sous 7 jours, gratuitement.





