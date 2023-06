Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mini PC qui nous permettent de profiter de la puissance d'un ordinateur sans forcément avoir un encombrement conséquent. Ces clients légers sont parfaitement efficaces pour faire de la bureautique, internet et toute utilisation assez classique. De plus, ils peuvent également servir de serveur à basse consommation afin d'économiser en énergie.

Commençons par le mini PC NiPoGi AK1 8+128. Ce mini ordinateur est équipé d'un processeur Intel Celeron J3455 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il supporte la 4K. Windows 10 Pro est installé d'origine sur son disque SSD de 128 Go, ce qui vous assure une navigation rapide et fiable. De plus, l'appareil est compatible nativement avec le WiFi 2,4 et 5 GHz.

Ce mini PC NiPoGi AK1 8+128 est proposé à 129 € au lieu de 259,99 € soit 50% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite dans un délai de 24 heures.

Et d'autres mini PC sont également à prix réduit comme :







