Voici tout d'abord le drone DJI Mini 4K.

Avec son poids de moins de 249 g et sa certification C0 conforme aux normes européennes, le DJI Mini 4K est idéal pour les débutants. Il offre des fonctionnalités pratiques comme le décollage et l’atterrissage en un clic, le retour automatique au point de départ (RTH), un vol stationnaire stable et un pilotage intuitif. De plus, l’application inclut des ressources pédagogiques pour vous aider à maîtriser rapidement le pilotage.

Le drone capture des vidéos 4K ultra-HD, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à sa nacelle stabilisée sur 3 axes qui garantit des images fluides.

Grâce à sa résistance au vent jusqu’à 38 km/h (niveau 5) et à ses moteurs sans balais performants, le DJI Mini 4K peut voler à des altitudes allant jusqu’à 4 000 mètres, avec une portée de transmission impressionnante atteignant 10 km.

Créez facilement des vidéos spectaculaires en un clin d’œil avec des modes automatisés tels que Spirale, Dronie, Fusée, Cercle et Boomerang.

Le drone est livré avec une radiocommande RC-N1C et une batterie offrant jusqu’à 31 minutes d’autonomie. Vous pouvez également prolonger votre temps de vol en ajoutant jusqu’à deux batteries supplémentaires (vendues séparément).



Pour les soldes, le drone DJI Mini 4K retombe à son meilleur prix sur Amazon : 239 € au lieu de 299 €, soit une remise de 20 %.





Et voici d'autres bonnes affaires à découvrir pour ce premier jour des soldes d'hiver :

Et n'hésitez pas non plus à jeter un œil à nos autres articles consacrés aux soldes d'hiver :