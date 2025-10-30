Le déploiement de forces militaires modernes repose sur un flux constant de données. C'est le cœur des stratégies actuelles du Pentagone, notamment le concept de Distributed Maritime Operations (DMO) de l'US Navy et l'initiative interarmées Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2).

L'objectif est de connecter capteurs, unités de combat et centres de commandement de manière fluide, même lorsque les forces sont très dispersées. Le problème ? Ces opérations se déroulent souvent dans des zones où les réseaux terrestres sont inexistants, compromis ou vulnérables.

Un hub 5G persistant à haute altitude

Pour répondre à ce besoin critique, l'US Navy a octroyé un contrat SBIR (Small Business Innovation Research) à Skydweller Aero. L'entreprise, en partenariat avec Nokia Federal Solutions, doit démontrer la faisabilité d'un hub de communication aéroporté "Beyond 5G".

L'initiative, officiellement titrée "Intelligent Radio Access Network for Beyond 5G Resilient Tactical Networks", vise à transformer l'aéronef à vol perpétuel de Skydweller en un nœud de communication volant.

L'idée est de créer une "infrastructure instantanée". L'appareil hébergera un système 5G "Network-in-a-Box" conçu par Nokia, le Banshee Flex Radio. Il s'agit d'une plateforme sans fil privée 5G robuste, initialement pensée pour les opérations tactiques au sol mais adaptée pour les applications aéroportées.

Ce drone deviendra de fait un hub de communication à haute altitude, étendant la couverture 5G et les données tactiques sur de vastes zones opérationnelles maritimes.

90 jours d'autonomie grâce au soleil

La clé du projet réside dans la plateforme de Skydweller. L'aéronef, conçu en fibre de carbone légère, possède une envergure comparable à celle d'un Boeing 747. Sa conception vise un vol perpétuel sans équipage, alimenté exclusivement par l'énergie solaire. Il est capable de rester en vol pendant des périodes allant de 30 à 90 jours, voire plus.

Cette endurance extrême lui permet de transporter jusqu'à 800 livres (environ 360 kg) de charge utile. Cela inclut non seulement l'équipement de communication 5G de Nokia, mais aussi potentiellement des capteurs avancés ou des systèmes de surveillance.

L'appareil offre ainsi une persistance que ni les avions traditionnels ni les satellites ne peuvent égaler de la même manière, fournissant une couverture continue sans dépendre de réseaux au sol vulnérables.

Une alternative stratégique aux satellites

Ce type de plateforme offre une alternative résiliente. En cas de conflit, un réseau aéroporté comme celui-ci pourrait servir de solution de secours ou d'extension vitale si les communications spatiales ou terrestres venaient à être brouillées ou détruites. Il s'agit de garantir la connectivité des systèmes habités comme des drones.

Ce contrat, attribué par le Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD), couvre la Phase I du SBIR et s'étend de novembre 2025 à novembre 2026. Si cette démonstration s'avère concluante, elle ouvrira la voie à une nouvelle capacité de communication mobile et persistante, essentielle pour les opérations dans des environnements reculés ou lors de réponses rapides à des crises.