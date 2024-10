Patron et cofondateur de Dropbox, Drew Houston annonce encore une fois des licenciements à l'échelle mondiale. Ils touchent 528 personnes, soit de l'ordre de 20 % des effectifs du service de stockage cloud et de partage de fichiers.

L'année dernière, Dropbox avait déjà réduit ses effectifs de 16 % (environ 500 personnes à l'époque), en justifiant un ralentissement de sa croissance et une réorientation des efforts du côté de l'intelligence artificielle.

" Nous procédons à des coupes plus importantes dans les domaines où nous investissons trop ou sous-performants, tout en mettant en place une structure d'équipe plus efficace dans l'ensemble ", écrit Drew Houston.

Dropbox mise sur Dash pour se relancer

Le patron de Dropbox évoque de gros paris en devenir, dont l'outil de recherche universelle Dash. Il s'appuie sur l'IA générative pour organiser et parcourir des contenus et un agenda, effectuer des recherches et obtenir des réponses à des questions.

Il est possible de connecter des applications comme Microsoft Outlook et Google Workspace. Actuellement, Dropbox Dash est disponible uniquement en anglais pour les utilisateurs aux États-Unis.

" Ces dernières semaines, il a été extrêmement gratifiant de voir les clients et les prospects s'illuminer lorsqu'ils ont utilisé Dash for Business pour la première fois, comme ils l'ont fait lorsque nous avons lancé Dropbox. "

Des licenciements qui auront un coût pour Dropbox

Dropbox devrait dépenser entre 63 et 68 millions de dollars pour ses nouveaux licenciements.

Au deuxième trimestre, Dropbox a connu la plus faible croissance de son histoire, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,9 % sur un an à 634,5 millions de dollars. Le bénéfice net a toutefois bondi de 156 % à 110,5 millions de dollars.

Le nombre d'utilisateurs payants de Dropbox a atteint 18,22 millions, contre 18,04 millions pour la même période l'année dernière.