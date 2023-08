Dropbox a décidé de mettre un terme à l'espace de stockage illimité. Il était uniquement proposé dans le cadre du forfait Advanced à destination des grandes équipes. Désormais et pour le forfait Dropbox Advanced, les clients avec trois licences actives recevront à la place 15 To d'espace de stockage partagé par équipe.

Une comparaison est faite avec environ 100 millions de documents, 4 millions de photos ou 7 500 heures de vidéo HD. Pour chaque licence active supplémentaire achetée, les entreprises auront droit à 5 To d'espace de stockage.

Pour les plus de 99 % d'abonnés actuels au forfait Advanced utilisant moins de 35 To de stockage cloud par licence, Dropbox indique qu'ils auront l'opportunité de conserver la quantité totale de stockage utilisée par leur équipe lors d'une notification pour le changement, ainsi qu'un bonus sans surcoût de 5 To supplémentaires pendant cinq ans.

Détournement du stockage illimité

" Notre politique pour le forfait Advanced a toujours été de fournir autant de stockage que nécessaire dans un cadre légitime pour une entreprise ou une organisation, et non de fournir un stockage illimité pour n'importe quel cas d'utilisation ", écrit Dropbox.

Dans le collimateur de Dropbox, ce sont des pratiques en hausse de minage de cryptomonnaies, la mise en commun de stockage entre des inconnus pour des cas d'utilisation personnelle, ou encore de la revente de stockage.

Au 30 juin 2023, Dropbox revendique 18 millions d'utilisateurs payants et un revenu moyen par utilisateur payant de 139 dollars. Pour le forfait Advanced, le tarif est de 18 € par utilisateur et par mois.

La majorité punie par la minorité

Dropbox s'est diversifié au-delà du stockage, avec des outils de partage, de productivité et pour la gestion d'équipe. L'investissement dans des fonctionnalités animées par l'intelligence artificielle est devenu une priorité.

D'après Dropbox, les clients abusant du forfait pour de l'illimité consomment des milliers de fois plus d'espace de stockage que les véritables clients professionnels. " C'est le risque de créer un manque de fiabilité pour l'ensemble de nos clients. "

Comme d'autres avant, Dropbox fait le choix d'une restriction globale, plutôt que de partir à la chasse de ceux qui abusent.