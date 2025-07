L'intelligence artificielle est partout, mais à quel prix ? Pour Proton, le constat globalement dressé est qu'elle accélère au passage un modèle économique basé sur la collecte massive de nos informations. Face à ce modèle, le spécialiste des outils sécurisés introduit Lumo en tant qu'assistant IA conçu dès le départ pour protéger vos secrets.

Le nerf de la guerre, c'est la gestion des données.

Lumo propose une architecture où aucune conversation n'est enregistrée sur les serveurs de l'entreprise. C'est la politique du « zéro log ». Les discussions que vous choisissez de sauvegarder sont protégées par un chiffrement « zéro accès », une technologie qui garantit que vous seul pouvez les lire. Même Proton n'y a pas accès.

Cette approche a des conséquences directes. Sans données à exploiter, impossible de les vendre à des annonceurs ou de les partager avec des agences gouvernementales.

De même, vos questions et les documents que vous soumettez ne serviront jamais à entraîner les modèles d'IA, un risque bien réel chez des concurrents faisant que des informations confidentielles pourraient se retrouver dans les réponses fournies à d'autres.

Pour une sécurité maximale lors des transferts, les requêtes sont chiffrées avec la technologie TLS et de manière asymétrique, ne pouvant être déchiffrées que par les serveurs GPU Lumo dédiés au traitement.

Un écosystème transparent et européen

Lumo n'est pas une boîte noire. L'assistant s'appuie actuellement sur plusieurs modèles de langage (LLM) open source et optimisés pour ses besoins, dont ceux de Mistral AI (Mistral NeMo et Mistral Small 3), Nvidia (OpenHands 32B) et Allen Institute for AI (OLOM 2 32B), hébergés sur les propres serveurs de Proton en Europe.

Dans le giron d'une fondation à but non lucratif, Proton insiste sur le fait que sa mission est la défense de la vie privée, pas la recherche de profits publicitaires. « Les géants de la tech partagent vos données avec des fournisseurs tiers, des entreprises qui font de la publicité et des agences gouvernementales à des fins de surveillance en ligne. »

Ce positionnement est renforcé par un ancrage européen fort, avec un investissement de plus de 100 millions d'euros dans l'UE pour développer un EuroStack technologique souverain. Les données restent ainsi sous la protection des lois européennes.

Comment ça marche et à quel prix ?

Accessible directement sur le Web ou via des applications Android et iOS, Lumo peut résumer des documents, générer du code ou de réécrire des e-mails. Il est possible de soumettre des fichiers pour analyse, avec l'assurance qu'aucune trace n'en sera conservée.

La recherche web est désactivée par défaut, mais peut être activée pour utiliser des moteurs de recherche respectueux de la vie privée. Un « mode fantôme » permet même de s'assurer qu'une conversation disparaît à jamais dès sa fermeture.

L'accès à Lumo est décliné en trois niveaux :