Le lancement est une réussite et c'est un véritable raz-de-marée. Le jeu de survie Dune: Awakening, sorti le 10 juin, a déjà conquis plus d'un million de joueurs en seulement deux semaines. Un record absolu pour le studio Funcom. Porté par le succès des films de Denis Villeneuve, l'univers complexe de Frank Herbert a trouvé son public. Mais le travail ne fait que commencer. Le studio, à l'écoute de sa communauté, a déjà annoncé une feuille de route pour corriger les défauts du jeu et l'enrichir.

Comment expliquer un tel succès pour un univers si complexe ?

C'est une performance spectaculaire. En deux semaines, Dune: Awakening a réalisé ce qu'il avait fallu un an pour accomplir à Conan Exiles, le précédent grand succès de Funcom. Le jeu a su capitaliser sur l'immense popularité de la franchise Dune. Le directeur créatif, Joel Bylos, s'est d'ailleurs montré très reconnaissant envers les joueurs : "Ce lancement a été une véritable tempête de Coriolis... Nous vous saluons, Dormeurs". Avec des pics à près de 190 000 joueurs simultanés sur Steam, le succès est indéniable.

Que prévoit Funcom pour l'avenir du jeu ?

Le studio ne se repose pas sur ses lauriers. Très à l'écoute des retours des joueurs sur Reddit et Discord, Funcom a déjà détaillé les prochaines améliorations. L'objectif est de peaufiner l'expérience et de répondre aux premières critiques. Voici les grands axes de travail :

Plus de PvE (Joueur contre Environnement) : Des zones "non-PvP" vont être ajoutées dans le désert profond pour permettre aux joueurs de collecter des ressources rares sans craindre les attaques des autres joueurs.

Un PvP (Joueur contre Joueur) rééquilibré : Fini la domination des ornithoptères équipés de roquettes. Les développeurs veulent des combats plus stratégiques mêlant infanterie et véhicules. Ils travaillent aussi à réduire la "toxicité" de certaines rencontres.

Des mises à jour de confort : Dès juillet, une mise à jour ajoutera des fonctionnalités très demandées comme des conteneurs de stockage ou la personnalisation du nom des véhicules.

Le jeu est-il parfait pour autant ?

Non, et le studio en a bien conscience. Malgré un accueil globalement très positif, les joueurs et la critique pointent quelques défauts. Le système de combat pourrait être amélioré, et la fin du jeu est jugée un peu chaotique. Des bugs techniques subsistent également. Mais la grande force de Funcom sur ce lancement est sa réactivité. En communiquant ouvertement sur les problèmes et en annonçant des correctifs rapides, le studio a su gagner la confiance de sa communauté, ce qui est la clé du succès à long terme pour un MMO.

Pour plus de précisions



Qu'est-ce que Dune: Awakening ?

C'est un jeu de survie en ligne massivement multijoueur (MMO) qui se déroule sur la planète désertique d'Arrakis, dans l'univers de Dune. Les joueurs doivent survivre aux dangers du désert, récolter la précieuse Épice, construire des bases et lutter pour le pouvoir contre d'autres joueurs et factions.

Sur quelles plateformes le jeu est-il disponible ?

Actuellement, Dune: Awakening est uniquement disponible sur PC via la plateforme Steam. Des versions pour les consoles PS5 et Xbox Series X|S sont prévues, mais elles n'ont pas encore de date de sortie officielle.

Qui est Joel Bylos ?

Il est le Directeur Créatif chez Funcom. C'est la principale voix du studio qui communique avec la communauté de joueurs. Il explique régulièrement la vision de l'équipe et détaille les futures mises à jour du jeu.