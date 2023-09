DUOTTS est une jeune marque proposant des vélos électriques plutôt typés montagne et permettant d'évoluer sur route aussi bien que sur des chemins plus escarpés. A noter que nous sommes d'ailleurs en train de tester le DUOTTS S26 depuis déjà quelque temps, et que nous en sommes pour le moment satisfait (test publié prochainement). Pour ce bon plan, concentrons-nous sur 3 modèles tous à prix réduit.

Commençons par son vélo le plus polyvalent qui est le DUOTTS C29 avec roues de 29 pouces, moteur électrique de 750 W logé dans la roue arrière et une batterie électrique de 720 Wh posée sur le cadre en alliage d'aluminium.

La fourche présente une suspension réglable et le vélo propose un système Shimano 21 vitesses et des freins à disque mécaniques. Avec sa batterie, le vélo promet 100 kilomètres d'autonomie en assistance électrique et 50 kilomètres en mode pur électrique.

Le vélo électrique DUOTTS C29 est proposé sur Geekbuying au petit prix de 700 € avec le code NNNAFFS699 à entrer lors de la commande, avec livraison rapide et gratuite depuis un entrepôt européen.

DUOTTS F26

Plus spécifique pour les chemins de traverse, le DUOTTS F26 s'appuie sur une configuration utilisant des pneus 26 x 4 pouces, chacun embarquant un moteur électrique de 750W.

Deux moteurs, cela donne deux roues motrices avec encore plus de couples pour franchir des obstacles ou faciliter la montée d'une pente raide. Cela peut aussi permettre le transport d'une belle charge utile sur son porte-bagages puisque le vélo peut tracter jusqu'à 150 kg (pilote et charge utile).

Le vélo s'appuie sur une batterie de capacité 840 Wh avec une autonomie de 120 kilomètres en assistance électrique, 50 kilomètres en pur électrique, et embarque des freins à disque hydrauliques.

Il dispose d'une suspension sur la fourche avant et exploite un système Shimano de 7 vitesses pour la partie purement vélo.

Le vélo électrique DUOTTS F26 à deux moteurs est disponible sur Geekbuying au prix spécial de 1147 € grâce au code GKB23SSC7 à entrer lors de la commande, avec livraison gratuite en quelques jours depuis l'UE.

DUOTTS S26

Enfin, le modèle DUOTTS S26 constitue le haut de gamme de la marque. Proche du F26 par son style et son système de deux moteurs 750 W placés dans chaque roue de 26 x 4 pouces, il se distingue par son gros phare avant grillagé, mais aussi par un système de double suspension, sur la fourche et sur le cadre sous le siège pour absorber encore mieux les chocs.

Le double moteur permet d'avoir deux roues motrices avec plus de couples pour affronter des terrains pentus. Il est possible de désactiver à tout moment le moteur avant pour préserver l'autonomie.

On retrouve les freins à disque hydrauliques, mais aussi une imposante batterie de 920 Wh qui promet 120 kilomètres d'autonomie en assistance électrique et 50 kilomètres en pur électrique.

Le vélo électrique DUOTTS S26 à deux moteurs et double suspension peut être trouvé sur Geekbuying au petit prix de 1267 € en utilisant le code GKB23SSC7 lors de la commande, avec une livraison gratuite depuis l'Europe.

