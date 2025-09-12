Jongler entre la TNT, la box de son opérateur et les applications des chaînes pourrait bientôt appartenir au passé. Le Forum Audiovisuel Numérique (FAVN) a annoncé le lancement prochain d'une expérimentation en France de la norme DVB-I.

Cette technologie promet de révolutionner notre manière de regarder la télévision en unifiant toutes les sources de diffusion (hertzien, satellite, Internet) au sein d'une interface unique, directement intégrée aux téléviseurs et sans nécessiter de décodeur externe.

Qu'est-ce que la norme DVB-I exactement ?

Le DVB-I est une nouvelle norme de diffusion conçue pour l'ère du tout-connecté. Son principe est simple : créer une liste de chaînes unique qui agrège intelligemment les flux, qu'ils proviennent de la traditionnelle antenne râteau, d'une parabole satellite ou de votre connexion Internet.

À mi-chemin entre la télévision par Internet (IPTV) des opérateurs et les services interactifs de la TNT (HbbTV), cette technologie promet une simplification radicale. Plus besoin de changer de source ou de lancer une application spécifique pour passer d'une chaîne de la TNT à une chaîne accessible uniquement en ligne.

Quels sont les avantages concrets pour les téléspectateurs ?

L'un des avantages les plus concrets est la fin de la dépendance à la box opérateur pour accéder aux chaînes.

Le DVB-I pourrait fonctionner avec n'importe quel fournisseur d'accès à Internet, des plus grands aux plus petits opérateurs locaux.

L'autre atout majeur est la résilience. La norme est conçue pour basculer automatiquement et de manière transparente du flux Internet au flux hertzien si votre connexion web flanche, garantissant ainsi une continuité de service. Pour l'utilisateur, cela se traduit par une expérience plus fluide et une navigation simplifiée entre les programmes en direct et les services interactifs.

Pourquoi ce test maintenant et quel est l'enjeu européen ?

L'expérimentation française s'inscrit dans une démarche plus large visant à établir un cadre normatif commun au niveau européen.

Des tests similaires ont déjà eu lieu ou sont en cours en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. L'objectif est de s'aligner sur la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA), qui demande notamment de garantir une mise en avant claire des services d'intérêt général, comme les chaînes publiques nationales.

En adoptant un standard unifié, l'Europe prépare l'avenir de la diffusion et s'assure que les chaînes traditionnelles conservent leur visibilité dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que DVB-I remplace Netflix et les autres plateformes de streaming ?

Non, le DVB-I se concentre sur l'unification des chaînes de télévision linéaires (en direct) et de leurs services associés. Les plateformes comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video resteront des applications distinctes accessibles depuis le menu de votre smart TV, comme c'est le cas aujourd'hui.

Mon téléviseur actuel sera-t-il compatible ?

C'est l'un des points clés de l'expérimentation. Les fabricants de téléviseurs font partie des partenaires du test. Il est possible que certains modèles récents puissent devenir compatibles via une simple mise à jour logicielle. Cependant, il est plus probable que la norme DVB-I soit intégrée nativement dans les futures générations de téléviseurs.

Quand cette technologie sera-t-elle disponible pour tous ?

Pour l'instant, aucune date de déploiement grand public n'a été communiquée. L'expérimentation doit d'abord permettre d'évaluer la faisabilité technique et l'accueil des utilisateurs. Si les résultats sont concluants, une adoption à plus grande échelle pourrait prendre plusieurs années.