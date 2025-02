Jouez pour atteindre la gloire

Dans EA Sports FC 25, le gazon est votre terrain de jeu. Vous rêvez de vous envoler comme Haaland ou d'effectuer des dribbles hallucinants comme Mbappé ? C'est là que les FC 25 points vous permettent d'améliorer votre équipe et de perfectionner votre jeu.

Améliorez vos joueurs, procurez-vous des consommables puissants ou déverrouillez les dernières fonctionnalités pour améliorer votre expérience. Imaginez que vous dominez dans FUT Rivals ou que vous écrasez les tournois avec une équipe de légendes. Et le meilleur ? Chaque match ressemble à la finale de la Ligue des champions lorsque votre équipe fonctionne à plein régime.

Le style a son importance

Le style footballistique est aussi emblématique que le jeu lui-même. De la célébration de but emblématique de Ronaldo à la finesse sans effort de Messi, le goutte-à-goutte est important. EA Sports FC 25 l'a compris : vous avez besoin de plus que de simples compétences. Avec les Points FC 25, vous pouvez tout personnaliser, des kits aux stades.

Laissez libre cours à votre créativité en créant des maillots époustouflants ou en améliorant votre arène avec des produits cosmétiques de premier ordre. Qu'il s'agisse de feux d'artifice lors de la sortie ou de bannières qui intimident vos adversaires, chaque détail est un cri de victoire pour le roi du terrain.

Rêvez en grand, jouez avec votre propre Ultimate Team

Pourquoi se contenter d'une seule superstar quand vous pouvez toutes les avoir ? Ultimate Team sur EA Sports FC 25 est votre ticket pour la grandeur du football. Avec les points FC 25, vous pouvez débloquer des packs remplis d'icônes, de héros et de stars actuelles.

Associez la finition redoutable de Haaland aux prouesses de Maradona, ou composez votre équipe avec de grands noms du football tels que Pelé et Zidane. Le mélange des époques et des styles vous permet de créer une équipe non seulement imbattable, mais aussi inoubliable. Regarder votre équipe jouer comme de la poésie en mouvement ? Cela n'a pas de prix.

Créez un héritage inoubliable

La grandeur n'est pas donnée, elle se mérite. Mais soyons réalistes : qui a le temps de s'acharner ? FC 25 Points vous permet d'éviter cette corvée et de passer directement aux choses sérieuses. Qu'il s'agisse de dominer les matchs en ligne ou de créer l'équipe parfaite, chaque action contribue à votre héritage.

Le mode Carrière vous permet d'incarner le cerveau de l'ascension d'un club. Vous voulez transformer une équipe de milieu de tableau en icône mondiale ? Les 25 points FC vous aideront à signer les transferts décisifs et à améliorer les installations. Que vous marquiez des coups de chapeau ou que vous gériez la prochaine dynastie, les projecteurs sont braqués sur vous.

Gagnez gros, dépensez intelligemment

Partez à la conquête du terrain

Le rugissement de la foule. Le frisson d'un but à la dernière minute. EA Sports FC 25 vous offre l'expérience ultime du football. Qu'il s'agisse de créer des équipes de rêve ou d'épater la galerie avec votre style, le football mondial est désormais à votre portée.