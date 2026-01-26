eBay a mis à jour ses conditions d'utilisation pour interdire l'usage d'agents IA autonomes de shopping sur sa plateforme. Une mesure qui entrera en vigueur à partir du 20 février prochain.

La mesure cible les " agents d'achat pour moi, les bots pilotés par LLM, ou tout flux de bout en bout qui tente de passer des commandes sans examen humain ", sauf autorisation expresse.

En quoi consiste l'interdiction ?

La mise à jour des conditions d'utilisation d'eBay renforce une interdiction déjà existante contre les outils automatisés qui parcourent les sites web tels que les bots, spiders, scrapers. La nouvelle clause est cependant plus spécifique en nommant explicitement les agents IA et les LLM (grands modèles de langage).

Cette initiative fait suite à des modifications du fichier robots.txt d'eBay en décembre, où des blocages contre les bots de Perplexity, Anthropic et Amazon avaient été ajoutés.

La règle claire qui ressort est que sur eBay, les paiements sont strictement réservés aux utilisateurs humains.

Pourquoi les agents IA de shopping inquiètent eBay ?

Le commerce agentique, popularisé par des outils comme ChatGPT d'OpenAI ou le futur Universal Commerce Protocol de Google, imagine un monde où une IA achète pour vous, à la suite d'une simple instruction.

Pour les plateformes du type eBay, c'est une menace directe. Ces agents IA sont conçus pour trouver le meilleur prix, ce qui pourrait faire baisser les prix de vente finaux sur les enchères et donc réduire la commission variable perçue par eBay sur chaque transaction.

De plus, ces agents autonomes ne naviguent pas sur les sites web, privant les vendeurs des opportunités de ventes additionnelles et d'engagement.

eBay ferme-t-il complètement la porte à l'IA ?

La nouvelle politique d'eBay stipule bien que l'interdiction s'applique sauf autorisation expresse préalable. Une nuance qui laisse la porte ouverte à des partenariats avec des acteurs sélectionnés. D'ailleurs, le patron d'eBay n'a pas caché des tests en matière d'expériences agentiques de recherche et d'achat.