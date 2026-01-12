Dans un contexte de montée en puissance du commerce piloté par l'intelligence artificielle, Google dévoile l'Universal Commerce Protocol (UCP). Il a pour vocation de standardiser les interactions entre les agents IA, les consommateurs et les plateformes de vente.

Ce nouveau standard ouvert doit fluidifier l'expérience d'achat de bout en bout, de la recherche de produits jusqu'au support après-vente, en évitant aux commerçants de développer des intégrations complexes et coûteuses pour chaque interface conversationnelle.

Qu'est-ce que l'Universal Commerce Protocol ?

L'UCP établit un langage commun pour que les différents systèmes et agents IA puissent interagir de manière transparente. Plutôt que de créer des connexions uniques pour chaque agent, ce protocole permet une interopérabilité native.

Il est pensé pour être compatible avec les infrastructures existantes et d'autres protocoles comme Agent2Agent (A2A), Agent Payments Protocol (AP2) et Model Context Protocol (MCP).

L'UCP permettra une fonctionnalité de paiement direct sur les fiches produits dans le mode IA de la recherche Google et sur l'application Gemini. Les consommateurs pourront alors finaliser leurs achats sans quitter l'interface Google, en ayant recours à des moyens de paiement du type Google Pay ou ultérieurement PayPal.

Google précise que les commerçants garderont la main afin de personnaliser l'intégration selon leurs besoins.

De nouveaux outils pour les commerçants

En parallèle de l'UCP, Google lance Business Agent, un outil permettant aux marques de déployer leur propre agent conversationnel directement dans les résultats de recherche.

Cet assistant de vente virtuel peut répondre aux questions des clients avec la voix de la marque, les guidant dans leurs choix. Les commerçants pourront entraîner les agents avec leurs propres données, et même y intégrer un processus de paiement agentique.

Google enrichit en outre le Merchant Center avec de nouveaux attributs de données. Ces derniers comprennent des informations comme les réponses aux questions fréquentes ou les accessoires compatibles, afin d'améliorer la visibilité des produits dans les résultats générés par l'IA.

Un marché très concurrentiel

Le modèle économique de Google n'est pas oublié avec l'introduction des Direct Offers. Ce nouveau pilote pour Google Ads permet aux annonceurs de présenter des offres exclusives directement dans les réponses du mode IA lorsqu'un utilisateur exprime une forte intention d'achat.

L'offensive de Google s'inscrit dans un marché très concurrentiel. Notamment OpenAI avec l'Agentic Commerce Protocol, Amazon et Shop Direct, Microsoft avec Copilot Checkout et les Brand Agents, ou encore Perplexity. Ils développent tous des solutions pour le parcours d'achat via l'IA générative.

Pour l'Universal Commerce Protocol, Google souligne un développement en partenariat avec une vingtaine d'acteurs du secteur, dont le groupe français Carrefour.