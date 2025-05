C'est une nouvelle qui va faire frétiller les nageoires des joueurs les plus nostalgiques : la franchise Ecco the Dolphin s'apprête à sortir de son long silence. Après plus de deux décennies sans nouvelle aventure, le cétacé héroïque des années 90 va replonger dans le grand bain vidéoludique avec plusieurs projets excitants, marquant un véritable reboot pour la série.

Les classiques Ecco 1 & 2 remasterisés par l'équipe d'origine

Les fans peuvent se réjouir : les deux premiers jeux de la saga, "Ecco the Dolphin" et "Ecco: The Tides of Time", qui ont marqué les esprits sur Mega Drive, vont bénéficier d'un traitement remaster. Et pour s'assurer que l'esprit original soit respecté, une partie de l'équipe de développement d'origine, notamment des membres clés d'Appaloosa Interactive (anciennement Novotrade International), serait aux commandes de cette refonte. C'est une excellente nouvelle qui promet de redonner un coup de jeune à ces classiques tout en préservant leur âme si particulière. Peu de détails ont filtré sur la nature exacte des améliorations, mais on peut s'attendre à une modernisation bienvenue pour (re)découvrir Ecco the Dolphin.

Rappelons que la franchise n'avait plus connu d'épisode majeur depuis Ecco The Dolphin : Defender of the Future sorti sur Dreamcast en 2000.

Un tout nouveau jeu original pour relancer la franchise

Mais ce n'est pas tout ! Au-delà de ces remasters attendus, un tout nouveau jeu original Ecco the Dolphin est également "en préparation" selon les déclarations d'Ed Annunziata, créateur original de la saga. Cette annonce est peut-être la plus excitante, car elle signifie que la licence ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur mais prépare un véritable avenir. Ce nouvel opus s'inscrira dans le cadre d'un "reboot" de la franchise, laissant la porte ouverte à de nouvelles explorations de son univers aquatique unique, à la fois enchanteur et parfois inquiétant. Les informations sur ce nouveau jeu sont encore rares, mais l'enthousiasme est déjà palpable chez les amateurs de la licence culte de Sega.

Le grand retour d'une icône après 20 ans d'absence

Le retour d'Ecco the Dolphin est un petit événement dans le monde du rétrogaming et du jeu vidéo en général. Connue pour son ambiance onirique, sa difficulté parfois relevée et son héros atypique, la série a laissé une empreinte durable. Après une si longue absence – près de 20 ans depuis le dernier opus majeur – voir Ecco s'apprêter à replonger est une promesse d'aventures aquatiques renouvelées. Pour l'instant, les projets sont "en préparation", et aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais l'océan des possibles est grand ouvert.

A son lancement, Ecco the Dolphin avait surtout séduit par son approche assez novatrice d'un univers rarement exploré dans le jeu vidéo. Malheureusement, s'il était très attractif graphiquement parlant, le titre était également critiqué pour ses enigmes parfois bancales ou complexes, et un coté largement répétitif... Espérons donc que le reboot saura renouveller le genre et lui donner une nouvelle dimension.