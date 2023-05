Amazon dévoile de nouveaux appareils Echo, tout en soulignant que les ventes d'appareils équipés d'Alexa ont dépassé le demi-milliard d'unités. Pour Alexa, Amazon préfère désormais parler d'une intelligence artificielle personnelle de confiance, plutôt qu'un assistant vocal comme auparavant.

Ces derniers mois, les licenciements massifs au sein du groupe américain n'ont pas épargné sa division Devices & Services qui supervise les produits Echo, Fire TV, Kindle et Alexa. De quoi légitimement s'interroger sur le devenir des produits Echo et d'Alexa.

La sortie de nouveaux appareils Echo apporte un premier élément de réponse dans ce climat d'incertitude, tandis qu'Alexa a vocation à évoluer et en tenant compte du fait que l'interaction avec les routines délaisse la voix au fil du temps.

Un tout nouvel Echo Pop

Amazon a prévu d'intégrer l'IA générative et de grands modèles de langage par le biais d'Alexa Teacher Model. Il n'est cependant pas clair si des appareils Echo dans la lignée de ceux connus aujourd'hui pourront bénéficier de la montée en puissance d'Alexa.

Avec Echo Pop, Amazon propose une enceinte connectée Alexa d'entrée de gamme ayant une forme de demi-sphère et de nouvelles couleurs. L'appareil est équipé d'un haut-parleur directionnel frontal et se range dans la même catégorie que l'Echo Dot.

Sur demande, Alexa permet de lire des livres audio, diffuser des podcasts, commander une nouvelle fois des articles, contrôler des lampes et prises intelligentes compatibles. L'Echo Pop est ainsi un contrôleur Matter au prix de 54,99 € et qui sera disponible à partir du 31 mai.

Echo Show 5 et Echo Auto de nouvelle génération

Également compatible avec Matter et déjà connu, l'écran connecté Echo Show 5 avec Alexa est mis à niveau avec un nouveau système de haut-parleurs qui doit doubler les basses et offrir un son plus clair, une nouvelle gamme de micro. Il est annoncé 20 % plus rapide que la génération précédente de 2021 grâce à un changement de processeur.

L'Echo Show 5 de troisième génération est au prix de 109,99 € (en précommande) et sera aussi disponible à partir du 31 mai prochain.

Pour l'habitacle du véhicule lors de la conduite, l'Echo Auto de deuxième génération profite d'un nouveau design plus fin et d'un nouveau support adhésif. Il est équipé de cinq microphones conçus pour entendre les demandes, malgré les bruits environnants.

Permettant d'ajouter Alexa au véhicule et contrôler des appareils connectés du foyer compatibles, l'Echo Auto de deuxième génération n'était pas encore disponible en France. C'est désormais le cas pour un prix de 69,99 €.