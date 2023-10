Dévoilé en septembre dernier par Amazon, le modèle 2023 de l'Echo Show 8 est aujourd'hui disponible. Une troisième génération pour cet écran connecté avec l'assistant vocal Alexa.

Dit industriel, le design de l'appareil a été retravaillé et profite de courbes plus arrondies, tandis que l'écran tactile HD de 8 pouces est avec verre bord à bord. L'appareil est équipé d'une puce Amazon AZ2 avec Neural Edge pour l'exécution en local d'algorithmes de machine learning.

D'après Amazon, les demandes courantes en lien avec la maison connectée obtiennent des réponses 40 % plus rapides. En outre, un hub connecté est intégré et prend en charge Zigbee, Thread, Bluetooth et Matter.

Écran d'accueil avec contenu adaptatif

La caméra de 13 mégapixels est désormais centrée dans le but d'améliorer les appels vidéo. L'écran d'accueil est adaptatif avec un affichage qui est fonction de la distance à laquelle se trouve la personne de l'appareil.

L'écran affiche par exemple un titre d'actualité simplifié ou une grande horloge, tandis qu'en se rapprochant de l'appareil, le contenu bascule automatiquement sur une vue plus détaillée. Avec l'identifiant facial enregistré, le contenu est également personnalisé.

Si les deux haut-parleurs sont de même facture que précédemment, l'expérience audio a été améliorée avec une technologie de détection de l'acoustique de la pièce pour une adaptation, la réduction du bruit à l'aide du micro et une spatialisation de l'audio.

À moins de 170 €

Disposant toujours d'une connectivité Wi-Fi 5, l'Echo Show 8 de 3e génération (modèle 2023) est proposé au prix de 169,99 €. Un support réglable pour l'Echo Show 8 avec port de charge USB-C est à 39,99 €.

À noter que l'Echo Show 8 de 2e génération (modèle 2021) est au prix de 129,99 € et a aussi droit au contenu adaptatif.

Le contenu adaptatif, qui comprend des icônes de raccourci pour l'accès aux widgets les plus utilisés, sera en outre déployé sur d'autres appareils Echo Show dans le courant de l'année prochaine.