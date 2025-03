La nuit de jeudi à vendredi sera l'occasion de la première éclipse lunaire de l'année. Plus exactement, c'est en toute fin de nuit du vendredi qu'il sera possible de l'apercevoir au-dessus de l'Hexagone.

Elle traduira l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune, cette dernière se retrouvant dans l'ombre de la Terre, ce qui transformera sa teinte blanche habituelle en tons chauds allant de l'orangé au rouge du fait du passage des rayons solaires par l'atmosphère terrestre qui en réfracte la longueur d'onde rouge.

Le phénomène naturel sera d'autant plus visible qu'on est actuellement dans une période de pleine Lune, ce qui devrait offrir un majestueux spectacle qui pourra être observé depuis le continent américain et l'Ouest de l'Europe et de l'Afrique.

A l'Ouest, du nouveau

L'éclipse lunaire durera six heures en tout mais sa phase de passage complet dans l'ombre de la Terre s'étendra sur environ une heure. Pour l'observer depuis la France, la phase d'éclipse totale sera visible entre 7h26 et 8h31, avec un maximum à 7h58 le vendredi matin.

Lune rouge ou Lune de sang

Toutefois, il faudra être présent le plus à l'Ouest possible pour espérer en profiter. notamment à l'ouest de la Bretagne, et sous réserve d'une météo dégagée. Dans le reste de l'Hexagone, la Lune aura déjà filé sous l'horizon à l'heure de l'éclipse.

Le spectacle restera donc réservé à un petit nombre d'élus et le prochain phénomène similaire n'arrivera pas avant le mois de septembre. Cependant, une autre éclipse se prépare dans quelques semaines, cette fois sous la forme d'une éclipse solaire.

Et ensuite, une éclipse solaire

Elle sera visible sur l'hémisphère Nord, de l'Est du Canada à l'Europe en passant par le Nord de la Russie. Les trois corps seront de nouveau alignés mais, dans cette configuration, la Lune viendra s'intercaler entre le Soleil et la Terre.

Le phénomène interviendra le 29 mars et il sera de nouveau plutôt visible dans le quart nord-ouest de l'Hexagone. En Bretagne, on pourra voir un Soleil occulté d'environ un tiers par le passage de la Lune mais il ne le sera que d'un quart au-dessus de Paris et de moins de 10% sur Nice.

L'éclipse solaire débutera à 9h50 pour se terminer à 13h43, avec un maximum à 11h47. Si l'observation de l'éclipse lunaire ne présente aucun danger, il faudra prendre les mesures de protection habituelles pour l'éclipse solaire de fin mars : pas d'observation directe à l'oeil nu et utiliser du matériel certifié protégeant contre les rayons solaires, sous peine de lésions rétiniennes irréversibles.