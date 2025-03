Le mois de mars a été riche en événements célestes. Mi-mars, une éclipse lunaire a donné une lune de sang lorsque notre satellite naturel, alors en phase pleine, est passé dans l'ombre de la Terre, cette dernière se situant entre le Soleil et la Lune.

Il fallait être le plus à l'Ouest possible pour avoir une chance de l'observer au petit matin et si la météo le permettait. Si vous l'avez manquée, vous aurez droit à une deuxième chance en septembre 2025.

Mais la fin du mois sera également marquée par une éclipse solaire partielle. Cette fois, la Lune sera intercalée entre le Soleil et la Terre et fera obstruction aux rayons solaires, ce qui pourra donner le spectacle dit des cornes solaires.

Un spectacle à découvrir mais pas n'importe comment

Une nouvelle fois, il vaudra mieux être dans le quart nord-ouest de l'Hexagone pour espérer voir une éclipse grignotant jusqu'à 30% du disque solaire. En revanche, dans le Sud-Est, le phénomène sera plus discret avec guère plus de 10% de disque solaire occulté visible au-dessus de Nice.

L'éclipse solaire partielle aura lieu samedi 29 mars 2025 avec un démarrage dès 10 heures et une fin après 13h30. L'éclipse sera la plus visible à 11h47, et globalement entre 11h et 12h30, sous réserve évidemment d'avoir un ciel dégagé à ce moment-là.

Le Soleil vu depuis la Lune grâce à l'alunisseur Blue Ghost

Si l'éclipse lunaire peut être observée sans protection, ce n'est pas le cas des éclipses solaires. Des équipements d'observation sont obligatoires, que ce soit des lunettes occultantes certifiées ISO 12312 ou des filtres solaires sur des lunettes astronomiques (et en sachant ce qu'on fait).

Mieux vaut les acquérir dans des boutiques ou sur des sites de confiance et éviter les produits pas chers de marque inconnue, pas forcément validés. Sans protection, le risque est une brûlure de la rétine pouvant entraîner une cécité partielle ou totale.

L'an prochain, éclipse quasi-totale

Oubliez généralement les astuces façon système D (empilement de lunettes de soleil, observation du reflet dans un seau d'eau) pour tout ce qui est observation directe.

Seules les méthodes d'observation indirecte (un trou percé dans un carton avec une projection sur un mur) pourront éventuellement être tentées. Il est également déconseillé d'essayer de prendre un cliché avec son téléphone portable ou un appareil photo, c'est un bon moyen de brûler le capteur.

L'éclipse solaire est donc essentiellement un moment à vivre sur l'instant et cela peut être l'occasion de se rapprocher d'associations amatrices d'astronomie. Là encore, si vous ne pouvez pas en profiter samedi, la consolation n'est pas loin : la prochaine éclipse solaire interviendra le 12 août 2026 et s'annonce beaucoup plus intéressante car presque totale au-dessus de la France.