Une autre journée qui s'achève, nous approchant toujours plus du week end. À cette occasion, nous vous avons sélectionné une multitude d'articles affichant des remises. Il y en aura pour tout le monde et pour tous les prix.

Commençons avec la trottinette électrique HitWay H5. Cet engin de mobilité est équipé de roues en 10" et est propulsé par un moteur de 800 W. Ce moulin est alimenté par une batterie au lithium de 48 V qui a une capacité de 10 Ah. Elle se recharge en 4 à 7 heures et affiche une autonomie maximale de 40 km et une vitesse max de 25 km/h (norme française).

Cette trottinette électrique HitWay H5 est vendue 549,99 € au lieu de 999,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 3 jours.

D'autres appareils de mobilité sont également en promotion à savoir :







Et d'autres produits affichent des réductions comme :

Ecran PC

Ecouteurs sans fil

Tablette tactile







