Comme chaque premier jour du mois, le Choice Day fait son retour sur AliExpress : jusqu'au 7 novembre inclus, profitez de réductions allant jusqu'à -70% sur les articles éligibles, avec comme toujours des codes promos disponibles en quantité limitée pour des remises supplémentaires :

2 € de remise dès 14 € d'achat ➡️ code : CDFR02 ou FRCD02

4 € de remise dès 23 € d'achat ➡️ code : CDFR04 ou FRCD04

7 € de remise dès 49 € d'achat ➡️ code : CDFR07 ou FRCD07

12 € de remise dès 89 € d'achat ➡️ code : CDFR12 ou FRCD12

20 € de remise dès 159 € d'achat ➡️ code : CDFR20 ou FRCD20

35 € de remise dès 279 € d'achat ➡️ code : CDFR35 ou FRCD35

45 € de remise dès 369 € d'achat ➡️ code : CDFR45 ou FRCD45

55 € de remise dès 449 € d'achat ➡️ code : CDFR55 ou FRCD55

70 € de remise dès 569 € d'achat ➡️ code : CDFR70 ou FRCD70

Chaque semaine, du lundi (00:00) au dimanche (23:59), vous pouvez aussi participer à l'opération Casse-Tirelire, uniquement disponible sur l'application mobile. En vous rendant sur la page de l'événement chaque jour pour "casser la tirelire", vous recevrez des crédits directement ajoutés à votre cagnotte, utilisables pour économiser sur AliExpress, ainsi qu'une boîte cadeau mystère.

Le contenu de cette boîte cadeau sera révélé chaque dimanche et peut contenir des coupons de réduction, des crédits supplémentaires ou encore des articles physiques, comme une Nintendo Switch 2.

Des offres spéciales sont également disponibles chaque dimanche.

Voici notre TOP 15 des meilleures promotions à retrouver dès maintenant (les prix pourront avoir légèrement changé le jour de la publication de cet article).

TOP 15 du Choice Day AliExpress de novembre