La montre connectée OnePlus Watch 3 revoit sérieusement ses ambitions en proposant toujours le système Wear OS de Google mais en utilisant une plate-forme matérielle qui lui assure enfin une belle autonomie.

Design : on ne change pas une formule efficace

La montre connectée OnePlus Watch 3 propose un style intemporel avec son boîtier rond mais s’en distingue en intégrant un pont latéral permettant de loger une couronne rotative et un bouton dédié.

Elle joue la qualité avec son boîtier en acier inoxydable surmonté d’une lunette en titane et d’un verre saphir protecteur de l’écran. Il sert d’écrin à un bel affichage AMOLED de 1,50 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels assurant une image précise et une luminosité pouvant grimper à 2200 nits pour une lisibilité même en plein soleil.

La montre est résistante aux chutes et aux chocs grâce à sa certification MIL-STD-810G et étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Elle est également certifiée IP68 la protégeant des infiltrations d’eau et de poussière au quotidien.

Le dos du boîtier comprend une série de capteurs optiques pour la mesure du rythme cardiaque et de l’oxymétrie sanguine, auxquels s’ajoute un capteur de température au poignet.

Ce dernier ne donne pas de température précise du corps mais sert à détecter les variations signalant une affection, un état d’agitation ou un état physique spécifique et il contribue à renforcer les données du suivi de santé proposé par la montre.

La montre OnePlus Watch 3 dispose d’un bracelet en fluoroélastomère de 22 mm avec système de fixation standard. Pratique pour le sport, on pourra lui préférer d’autres finitions pour l’utilisation au quotidien.

La montre est solidement fixée au poignet et l’écran est bien lisible en toute occasion. On apprécie la couronne rotative sur laquelle on peut appuyer pour revenir à l’écran d’accueil. La fonction molette est appréciable pour naviguer dans les listes ou les notifications.

Processeur : Snapdragon Wear mais pas seulement !

L’un des grands atouts de la montre connectée OnePlus Watch 3 est de disposer d’un double processeur avec un SoC puissant Snapdragon Wear et un processeur dédié pour les tâches basiques.

Cette double solution permet d’économiser grandement l’énergie en ne sollicitant la partie puissante de la montre que lorsque cela est nécessaire. Associée à une solide batterie de plus de 600 mAh, cela donne une montre connectée Wear OS qui dépasse enfin largement la journée et demie d’autonomie habituelle.

Avec la OnePlus Watch 3, on peut compter sur 3 à 4 jours de fonctionnement en mode montre connectée et jusqu’à 5 jours avec quelques réglages simples comme la mise en veille la nuit. D’autres montres Wear OS de grande marque ne peuvent pas en dire autant.

En mode économie d’énergie, la montre connectée aura un fonctionnement plus basique mais assurera jusqu’à deux semaines d’autonomie.

La OnePlus Watch 3 comporte également un module GPS dual band, un module NFC pour le paiement sans contact et les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth. Elle intègre également 32 Go de mémoire pour stocker de la musique ou des données.

A l’usage, c’est très confortable et, pour avoir essayé d’autres montres Wear OS à l’autonomie très frustrante, du genre qui vous empêche de l’utiliser car il vous reste 10% juste avant de partir pour votre session de sport, la différence est très nette.

Elle l’est d’ailleurs aussi à l’utilisation en mode sportif avec module GPS activé. J’ai été plusieurs fois agréablement surpris d’avoir perdu si peu de batterie au retour d’une session de plus de 2 heures, de l’ordre de 15 à 20% de batterie là où d’autres montres de grande marque perdent jusqu'à 40%.

Au quotidien, il vaudra mieux ne pas faire toutes les mesures de suivi en continu et utiliser l’always on display avec parcimonie mais dans ces conditions, les 3 à 4 jours d’autonomie sont tenus.

Wear OS, tout pour la montre connectée et plus encore

La montre connectée OnePlus Watch 3 utilise le système Wear OS 5 de Google, en association avec un système RTOS pour les tâches basiques, contribuant à étendre l’autonomie.

Wear OS 5 offre tout le nécessaire pour personnaliser sa montre (cadrans, arrangements des écrans…), la connecter à un smartphone et d’autres équipements et ajouter des applications, dont évidemment celles de Google.

La OnePlus Watch 3 comprenant aussi un micro et un haut-parleur, on pourra l’utiliser pour prendre un appel en Bluetooth déporté du smartphone compagnon ou bien répondre rapidement à un SMS ou une notification des réseaux sociaux.

L’interface se pilote depuis l’écran tactile et la couronne rotative, très pratique pour faire défiler un menu. Le bouton inférieur active par défaut les menus sportifs mais peut être personnalisé pour lancer l’application de votre choix.

D’un glissement de haut en bas depuis le cadran d’accueil, on accède au centre de contrôle richement doté de différentes fonctions, qu’il s’agisse de contrôler les connectivités sans fil ou le paiement sans contact à la mise en veille de la montre en passant par le mode torche ou la gestion d’écouteurs sans fil pour profiter de la musique stockée dans la mémoire de la montre.

L’écran, de belle diagonale et d’une solide définition, assure une lecture nette et précise des petits caractères. Wear OS fonctionne avec un système d’affichage de cartes que l’on peut faire défiler ou effacer lorsque l’on en a pris connaissance.

Un appui sur la couronne et vous retrouvez les applications pré-installées ou ajoutées par vos soins sous forme d’un ensemble de bulles colorées, plus pratiques d’accès qu’une simple liste.



C’est pratique, efficace et cela renforce l’intérêt de la montre au-delà de ses fonctions principales.

Bilan santé 60 secondes : un suivi rapide et facile

Avec son ensemble de capteurs, la montre OnePlus Watch 3 propose un mode Bilan Santé 60 secondes. Son rôle est de cumuler les mesures pour fournir une synthèse complète plutôt que de devoir réaliser chaque mesure séparément, le tout de façon rapide.

En plus des données récoltées régulièrement, les capteurs au dos du boîtier entrent alors en action pour fournir une mesure directe. A ceci s’ajoute un électrocardiogramme partiel et un “âge vasculaire” obtenus en posant un doigt sur le bouton inférieur.

A ces informations s’ajoutent la fréquence cardiaque, l’oxymétrie sanguine (SpO2), la température au poignet et les données collectées de sommeil et de bien être, qui lui est lui-même un indice synthétique de votre état de stress.

Toutes ces mesures sont ensuite consultables d'un coup d’oeil. Répété régulièrement, ce petit bilan rapide donne un tour d’horizon de l’état de santé et de carences éventuelles.

Mode sportif : sur terre, dans l'eau, en extérieur et en intérieur

La montre connectée OnePlus Watch 3 peut être utilisée pour enregistrer les données de sessions sportives. Elle intègre d’office une centaine de modes sportifs comprenant des sports d’intérieur, d’extérieur et des activités nautiques.

Elle s’appuie sur ses capteurs (capteurs optiques, GPS, baromètre, gyroscope, accéléromètre…) pour fournir des données utiles de suivi d’activité, affichées ensuite dans une synthèse avec cartographie, évolution des paramètres physiologiques, temps, vitesses, dénivelés, etc.

Après l’enregistrement, l’ensemble des données est présenté sous forme de synthèse sur l’application O Health ou visible directement sur la montre. Sans surpasser les montres connectées au profil purement sportif, elle peut offrir une base solide pour du sport occasionnel et régulier

Conclusion : la OnePlus Watch 3 coche beaucoup de cases !

Avec la montre OnePlus Watch 3, on retrouve le plaisir d’une smartwatch Wear OS qui ne se retrouve pas limitée par sa faible autonomie. Elle tient facilement 3 jours en utilisation intensive et environ 5 jours lorsqu’elle est utilisée avec modération (pas de sessions sportives et sans usage massif des applications).

Bien finie avec son écran plus grand que le modèle précédent tout en conservant le même design mais en faisant appel au titane pour la couronne et au verre saphir pour protéger l’écran, la OnePlus Watch 3 constitue une solide évolution.



Capable de prendre des appels en Bluetooth si le smartphone compagnon n’est pas loin, elle peut devenir autonome lors du sport avec son module GPS intégré et le stockage de musique.

Offrant toutes les possibilités d’une montre connectée (notifications, suivi des activités quotidiennes et sportives), elle bénéficie en outre de possibilités de personnalisation en ajoutant des applications.

Forcément, tous ces atouts ont un coût. Son prix de référence de 349 € la sort un peu du lot des montres connectées polyvalentes maisil reste tout de même bien plus bas que les tarifs des montres sportives haut de gamme.

La montre OnePlus Watch 3 est disponible sur le site de Oneplus mais aussi dans la plupart des grandes enseignes ou chez Amazon. Actuellement, la montre est en vente flash au prix spécial de 299 € chez OnePlus.com avec possibilité de réduire encore de 30 € le montant.