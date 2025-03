On démarre avec les écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort.

Dotés d’une réduction de bruit performante, ils offrent un son puissant et cristallin.

Profitez de jusqu’à 8,5 heures d’écoute continue, et avec seulement 20 minutes de charge rapide dans l’étui, bénéficiez de 2 heures supplémentaires.

Le Bluetooth multipoint vous permet de connecter vos écouteurs à plusieurs appareils simultanément, tandis que le Bluetooth 5.3 assure une connexion stable jusqu’à 9 mètres de distance.

Les boutons tactiles intégrés vous permettent de contrôler votre musique, ajuster le volume et passer d’une piste à l’autre en toute simplicité.

Personnalisez l'audio grâce aux réglages d’égalisation (basses, médiums, aigus) et gérez vos appareils connectés directement depuis l’application.

Avec leur indice de protection IPX4, les écouteurs sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration.

Retrouvez les écouteurs Bose QuietComfort en noir, blanc ou mauve à 149,95 € au lieu de 199,95 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Amazon.

On continue avec le pack montre connectée Suunto Vertical All Black + Casque Suunto Sonic.

Fabriquée en acier inoxydable avec un verre en saphir et testée selon les normes militaires, la Suunto Vertical résiste aux conditions extrêmes. Avec une température de fonctionnement de -20 à 55°C et une étanchéité jusqu’à 100 mètres, elle est parfaite pour l’apnée et la plongée.

Profitez de jusqu’à 60 jours d’autonomie en utilisation quotidienne et jusqu’à 65 heures en mode Performance. Seulement 10 minutes de charge suffisent pour 10 heures d’entraînement avec le GNSS.

Grâce à ses 5 systèmes satellitaires, accédez à des cartes hors ligne détaillées avec un positionnement ultra-précis. Planifiez et analysez vos itinéraires en utilisant des cartes 3D, des cartes thermiques, des types de routes et des zones avalancheuses. Trois styles de cartes sont disponibles, affichant les courbes de niveau, plans d’eau, routes et points de repère essentiels pour vous guider dans vos aventures.

Suivez votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang pendant l’exercice, tout en surveillant la qualité de votre sommeil. L’altimètre, le baromètre et la boussole vous aident à rester orienté, tandis que les alertes météo et de tempête vous permettent d’anticiper les dangers en milieu extrême.

Plus de 95 modes sportifs sont disponibles, et l’écran personnalisable affiche des données précises et intelligentes en fonction de votre activité.

Planifiez vos entraînements avec SuuntoPlus, synchronisez-les avec votre montre et recevez des rappels en temps réel. Analysez votre charge d’entraînement, votre récupération et vos progrès grâce à Suunto Coach.

Pour 499,99 €, soit le prix officiel de la Suunto Vertical All Black, vous pouvez obtenir la montre en pack avec le casque à conduction osseuse Suunto Sonic chez Boulanger. Pour information, le prix officiel du casque s'élève à 129 €.

Enfin, on termine avec la TV QLED Pro TCL 65T8B 4K 65".

Profitez d’une action ultra-fluide avec un affichage natif 144Hz, conçu pour offrir un mouvement réaliste et des détails précis.

Grâce à la technologie Quantum Dot Pro, le téléviseur restitue plus d’un milliard de couleurs et de nuances pour une image d’une précision incomparable. Sa structure en alliage stable et sa technologie d'encapsulation avancée garantissent une luminosité durable et des couleurs d’une pureté exceptionnelle.

Avec HDR PRO, profitez d’un contraste élevé, de couleurs éclatantes et de détails d’ombre précis pour une immersion totale.

Grâce à la compatibilité HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR et 120Hz VRR, ainsi qu’aux technologies FreeSync Premium et 240Hz Game Accelerator, le téléviseur assure une expérience de jeu fluide, sans saccades et avec une latence minimale.

Plongez dans une immersion sonore totale avec Dolby Atmos et les enceintes stéréo ONKYO intégrées, accompagnées d’un caisson de basses qui délivre des graves puissants et un son d’une clarté exceptionnelle.

La TV QLED Pro TCL 65T8B 4K 65" est en promotion à 599 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 33 % sur Amazon.

