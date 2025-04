On démarre ce top 3 avec les écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra.

Équipés de la technologie CustomTune, ils analysent la forme de vos oreilles pour ajuster le son de manière personnalisée, offrant ainsi une expérience d'écoute optimale.



Trois modes de réduction de bruit sont disponibles selon vos besoins : le mode Quiet pour favoriser la concentration, le mode Aware qui laisse passer les bruits environnants et le mode Immersion pour une réduction sonore totale.

Les écouteurs offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie, ou 4 heures en mode Immersion, avec en prime 2 heures d’écoute supplémentaires grâce à une recharge rapide de seulement 20 minutes.

Les micros intégrés à réduction de bruit assurent des appels d'une grande clarté, tandis que les commandes tactiles intuitives permettent de gérer facilement le volume, la lecture audio, les appels et les modes d’écoute.

Retrouvez les écouteurs Bose QuietComfort Ultra en noir à 169,99 € au lieu de 189,99 € sur Cdiscount en ce moment.

Pour rappel, leur prix officiel s'élève à 349,95 €.

On continue avec le casque gaming sans fil Logitech G Astro A50 LIGHTSPEED.

Équipé de transducteurs GRAPHÈNE PRO-G de 40 mm, il délivre une clarté exceptionnelle, une précision remarquable et une séparation sonore fine, idéale pour localiser chaque détail avec une synchronisation parfaite.

Sa connexion sans fil LIGHTSPEED 24 bits assure une transmission ultra-rapide et sans latence, pour une immersion totale. Avec jusqu’à 24 heures d’autonomie à 78 dB, il accompagne les longues sessions de jeu sans interruption, et se recharge facilement via sa station d’accueil magnétique.

Grâce au système PLAYSYNC AUDIO, il se connecte simultanément à trois plateformes (Xbox, PS5, PC / Mac, Switch) via USB-C. Le mixage Bluetooth permet de fusionner le son du jeu avec des conversations Discord ou vos musiques.

Le micro perche de qualité professionnelle capte la voix avec une grande clarté, grâce à une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz.



Les réglages avancés via G HUB et l’application G offrent également un contrôle total du son, avec un égaliseur paramétrique à 10 bandes et de nombreuses options de personnalisation.

Le casque gaming Logitech G Astro A50 LIGHTSPEED est disponible en blanc à 269 € chez Boulanger, soit une remise de 18 % par rapport à son prix officiel de 329,99 €.

Enfin, on termine avec le vélo électrique Duotts C29.

Il intègre un moteur sans balais de 48 V / 750 W, capable d’atteindre une vitesse de 50 km/h et de grimper des pentes jusqu’à 30°, offrant ainsi puissance et réactivité dans toutes les conditions.

Il est équipé d’une batterie lithium-ion 18650 amovible de 15 Ah, dotée d’un système BMS intelligent qui surveille, protège et optimise son fonctionnement. Résultat : une meilleure longévité, une sécurité renforcée et une autonomie allant jusqu’à 60 km en mode électrique pur, et jusqu’à 100 km en mode assisté.

La transmission Shimano à 21 vitesses assure une grande polyvalence, avec des rapports adaptés aux montées comme aux terrains plats, pour une conduite fluide et maîtrisée.

Avec ses pneus gonflables de 29 x 2,1 pouces, le Duotts C29 garantit une excellente adhérence et une bonne absorption des chocs, même sur les terrains accidentés. La fourche avant antichoc en aluminium renforce le confort de conduite, tandis que les freins à disque avant et arrière assurent un freinage puissant et sécurisé.

Trois modes de conduite sont disponibles (manuel, assisté et électrique pur), permettant de s’adapter facilement à toutes les situations.

Un écran de bord affiche en temps réel la vitesse, le niveau de batterie, le mode sélectionné et d’autres données clés. Le vélo est également équipé d’un porte-bagages arrière pouvant supporter jusqu’à 60 kg, ainsi que d'un garde-boue avant et arrière.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique Duotts C29 à 819 € en ce moment grâce au code BFSALEU4 sur Geekbuying. La livraison depuis l'UE est offerte.

À noter que le site officiel de la marque indique un prix de base de 899 € pour le C29.



