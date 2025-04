AliExpress fête le printemps avec sa grande promotion d’avril jusqu’au 20/04 inclus, proposant jusqu’à -60 % de réduction sur une large gamme de produits.

On commence avec les Realme Buds Air6 Pro.

Dotés d'une architecture acoustique à double haut-parleur coaxial, ils combinent un haut-parleur de graves de 11 mm et un tweeter microplanaire de 6 mm, couvrant une plage de fréquences ultra-large de 20 Hz à 40 kHz. Cette configuration assure des basses profondes et des aigus clairs, pour une restitution sonore fidèle et détaillée.



Les Buds Air6 Pro intègrent une suppression active intelligente du bruit jusqu'à 50 dB, grâce à une puce de suppression du bruit à six cœurs et deux microphones antibruit. Cette technologie réduit efficacement les bruits ambiants, même dans des environnements bruyants. De plus, la bande passante de réduction du bruit de 4 000 Hz permet d'ajuster intelligemment la profondeur de réduction du bruit en fonction de l'environnement, tout en économisant la batterie.

Côté connectivité, les écouteurs sont équipés du Bluetooth 5.3. Ils prennent en charge les codecs audio LDAC, AAC et SBC, permettant une transmission audio haute résolution. La fonction de couplage de deux appareils et le mode à faible latence de 55 ms sont idéaux pour les jeux et le multitâche. De plus, la technologie de détection du vent améliore la qualité des appels.

Les Realme Buds Air6 Pro offrent une autonomie allant jusqu'à 10 heures sans ANC, et jusqu'à 40 heures avec le boîtier de charge. Une charge rapide de 10 minutes permet d'obtenir jusqu'à 7 heures d'écoute. Ils sont également résistants à l'eau et à la poussière avec un indice IP55.

Retrouvez les Realme Buds Air6 Pro en argent à 56 € grâce au code FRAS06 avec livraison gratuite depuis la France.





