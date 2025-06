On commence avec les Soundcore Liberty 4 Pro.

Ils offrent une réduction de bruit inégalée grâce à un système composé de six capteurs sonores et d’un capteur barométrique, captant les bruits ambiants sous tous les angles.

Leur technologie adaptative ajuste automatiquement la réduction de bruit toutes les 0,3 secondes en fonction de votre environnement, pour un confort optimal à tout moment. Les commandes tactiles intégrées à l’étui vous permettent de personnaliser facilement le niveau d’atténuation en un seul geste, sans sortir votre téléphone.

Côté audio, les Liberty 4 Pro intègrent un haut-parleur de graves de 10,5 mm, un tweeter à revêtement en titane et un filtre numérique, pour un son riche, net et détaillé.

Ils bénéficient également d’une autonomie optimisée : 10 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 40 heures avec l’étui. Une recharge express de 5 minutes suffit pour obtenir 4 heures d’utilisation.

Profitez également d'appels limpides en toutes circonstances grâce aux six microphones intégrés, associés à un algorithme d’IA qui filtre efficacement les bruits ambiants, y compris le vent.

Retrouvez les Soundcore Liberty 4 Pro en différents coloris à 109,99 € au lieu de 129,99 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.



