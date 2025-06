On commence avec la HONOR Pad 9 - 256 Go.

Elle est équipée d’un écran TFT LCD IPS de 12,1 pouces, offrant une résolution 2,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et capable d’afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs.

Côté photo, elle embarque un capteur arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP pour les appels vidéo. Elle est alimentée par une batterie haute capacité de 8 300 mAh, compatible avec la technologie de charge rapide SuperCharge 35W.

La tablette intègre une puce Snapdragon 6 Gen 1 octa-core gravée en 4 nm, couplée à 16 Go de RAM (8 Go + 8 Go via HONOR RAM Turbo). Cette configuration assure une gestion fluide du multitâche, même avec plusieurs applications ouvertes en arrière-plan.

La HONOR Pad 9 est également dotée de 2 microphones, de 8 haut-parleurs pour un son immersif, et prend en charge le WiFi double bande pour une connexion stable et rapide.

Retrouvez la HONOR Pad 9 avec stylet et clavier offerts à 265,90 € grâce au code A5OFF sur le site officiel de la marque avec livraison offerte.



On continue avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max.

Elle offre une vitesse d’impression allant jusqu’à 600 mm/s et un vaste volume de 420 × 420 × 500 mm. Grâce à l’unité ACE Pro (en option), elle permet l’impression multicolore jusqu’à 8 couleurs avec gestion intelligente des filaments et séchage intégré, tout en garantissant des transitions rapides et précises.

Son lit chauffant de 800 W atteint 60 °C en seulement 125 secondes, assurant un démarrage rapide et homogène. Compatible avec une large gamme de matériaux jusqu’à 300°C, la Kobra 3 Max dispose d’un extrudeur direct à trajet court, d’un changement de buse rapide et d’un système de nivellement automatique LeviQ 3.0 pour une première couche toujours parfaite.

La surveillance et le contrôle à distance via l’application Anycubic, le découpage simplifié avec Slicer Next et les multiples sécurités intégrées rendent chaque impression plus fluide, rapide et fiable.

L'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max est disponible à 389 € grâce au code NNNFRK3MA sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, le site officiel indique un prix de base de 699 € pour la Kobra 3 Max.



Enfin, on termine avec le vélo électrique HillMiles MileCity1.

Il est doté d’un moteur à engrenages sans balais de 250 W, offrant une accélération fluide et une assistance efficace en montée, avec une vitesse maximale de 25 km/h. Sa transmission à 7 vitesses vous permet d’adapter votre cadence à tout type de trajet.

Sa batterie amovible et intégrée au cadre de 36 V 13 Ah assure une autonomie pouvant atteindre 80 km en une seule charge de 4 à 5 heures, et jusqu’à 100 km en mode d’assistance au pédalage.

Conçu pour le confort, le vélo est équipé de pneus tout-terrain de 26 pouces et d’une fourche avant suspendue, offrant une conduite agréable aussi bien en ville que sur les chemins irréguliers, en absorbant efficacement les chocs et vibrations.

Le MileCity1 intègre également un éclairage LED, un porte-bagages arrière ainsi qu'un écran LCD indiquant la vitesse et le niveau de batterie.

Fabriqué en acier au carbone de haute qualité, le cadre allie légèreté et robustesse et la selle réglable convient aux cyclistes mesurant entre 1,55 m et 1,85 m.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique HillMiles MileCity1 à 560,15 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



À découvrir également sur GNT :