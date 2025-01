On commence avec les HUAWEI FreeClip.

Ils adoptent une forme sphérique et une conception ergonomique qui garantit légèreté et confort. Chaque écouteur ne pèse que 5,6 g, et ils sont conçus pour être interchangeables avec des canaux audio gauche-droite auto-adaptatifs, permettant de les porter sur l'une ou l'autre oreille.

Restez connecté à votre environnement grâce à une conception ouverte, pour profiter de votre musique tout en restant attentif aux sons ambiants.

Profitez d'appels nets grâce à un système de microphone discret couplé à un algorithme de réseau neuronal profond (DNN) multicanal, permettant de distinguer efficacement les voix des bruits de fond.

Les écouteurs offrent jusqu'à 8 heures d'écoute en solo avec une charge unique, ou jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge entièrement chargé. Le port d'un seul écouteur avec l'étui assure une durée de vie de batterie encore plus longue. Une charge rapide de 10 minutes permet jusqu'à 3 heures d'écoute.

Connectez les HUAWEI FreeClip à deux appareils simultanément et passez de l'un à l'autre en toute fluidité, quel que soit le système d'exploitation (iOS, Android ou Windows).

Ils sont également résistants à la poussière et à l'eau avec une certification IP54.

Les HUAWEI FreeClip sont en ce moment à 151,99 € au lieu de 199,99 € sur le site officiel grâce à la réduction déjà appliquée + la remise supplémentaire de -5 % grâce au code A5NOELFR.





