Voici tout d'abord le mini PC Beelink SER5 Pro.

Il est doté d’un processeur Ryzen 7 Pro 5850U (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,4 GHz), ainsi que d'une carte graphique AMD Radeon (8 cœurs, 2000 MHz) prenant en charge la lecture de vidéos en 4K.

On y trouve 16 Go de RAM DDR4 en double canal (3200 MHz), extensible jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go) et un SSD PCIe 3.0 de 1 To (M.2 2280) offrant une vitesse de lecture de 3000 Mo/s. Le stockage peut être étendu jusqu’à 2 To.

Le mini PC supporte également le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et permet de connecter jusqu’à trois écrans simultanément via HDMI 2.0, DP 1.4 et Type-C.

Retrouvez le mini PC Beelink SER5 Pro au prix spécial de 329 € grâce au coupon à cocher sur Amazon.



On continue avec le projecteur Wanbo T2 Ultra.

Il offre une résolution native en 1080p, une luminosité de 500 lumens ANSI et une taille de projection allant jusqu'à 180 pouces.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités pratiques, comme la mise au point automatique, la correction trapézoïdale et l'évitement des obstacles, il garantit des images toujours nettes et bien ajustées. Sa source lumineuse durable peut fonctionner jusqu'à 20 000 heures, tandis que son support à cardan permet un réglage d'angle de 120°, idéal pour une projection sur des murs, des plafonds ou d'autres surfaces.

Le Wanbo T2 Ultra propose également une intégration complète avec Netflix, YouTube et Disney+ ainsi qu'une prise en charge de Chromecast et Google Assistant. Sa connectivité WiFi double bande, combinée à des ports HDMI et USB, élargit encore ses possibilités d'utilisation.

Le projecteur est équipé de haut-parleurs 2 x 5 W offrant un son riche et immersif grâce à leur conception à double diaphragme de basses. Le moteur optique entièrement scellé protège les composants internes de la poussière, garantissant une performance visuelle toujours optimale et un fonctionnement silencieux avec un bruit inférieur à 30 dB.

Avec sa projection innovante ajustable horizontalement sur 360°, le Wanbo T2 Ultra s’intègre facilement dans n'importe quel espace, et peut même projeter des images sur le plafond.

Le vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra est disponible à 179 € grâce au code NNNFRTU2P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Enfin, on termine avec le smartphone TCL 50 SE.

Il est doté d'un écran Full HD+ de 6,78 pouces, offrant une fluidité exceptionnelle grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz et à la technologie NXTVISION, pour des visuels éclatants.

Propulsé par le processeur MediaTek Helio G88, il assure des performances rapides et fluides, tandis que sa batterie longue durée de 5 010 mAh, compatible avec la charge rapide, vous accompagne toute la journée.

Immortalisez vos souvenirs avec précision grâce à son appareil photo principal de 50 MP, optimisé par l’intelligence artificielle et divers modes de prise de vue.

Profitez d'un espace de stockage de 256 Go et d'une mémoire RAM de 6 + 6 Go pour une gestion multitâche optimisée.

Le TCL 50 SE est disponible en bleu à 119,90 € au lieu de 179,90 €, soit une remise de 33 % chez Leclerc avec la livraison en magasin offerte ou la livraison à domicile standard à partir de 5,90 €.



