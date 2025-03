On commence avec les écouteurs Bluetooth OnePlus Buds Pro 3.

Ils sont réglés avec précision pour une performance audio exceptionnelle grâce à la technologie Dynaudio, reconnue pour son son haute précision dans les moniteurs de studio professionnels.

Les écouteurs intègrent une annulation de bruit avancée, capable de réduire les bruits environnants jusqu'à 50 dB, tout en améliorant la clarté des voix pour des communications plus nettes.

L'audio spatial immersif offre un son 3D haut de gamme avec suivi dynamique de la tête, même sur des appareils Android et iOS ne disposant pas d'une prise en charge native.

En les associant à des smartphones OnePlus compatibles, vous pouvez également profiter d'une traduction en temps réel.

Les Buds Pro 3 assurent une autonomie allant jusqu'à 43 heures.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test des OnePlus Buds Pro 3.

Retrouvez les OnePlus Buds Pro 3 en bleu, noir ou blanc à 95,77 € grâce au code ASFR012 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, leur prix officiel s'élève à 199 €.



On continue avec la tablette Xiaomi Pad 7 Pro 256 Go.

Elle est dotée d'un écran Crystal-Clear 3,2K de 11,2 pouces, avec une luminosité maximale de 800 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son écran HDR et la compatibilité Dolby Vision permettent une expérience de visionnage de haute qualité avec des couleurs éclatantes et un contraste saisissant.



De plus, la technologie Xiaomi HyperAI optimise la gestion des tâches de bureau, avec des capacités avancées comme la recherche intelligente, la génération de textes et d'images et même l'assistance via l'IA Gemini.

Grâce à son processeur Snapdragon 8s Gen 3 et sa batterie de 8850 mAh avec une recharge rapide HyperCharge de 67W, la tablette est conçue pour offrir des performances de haut niveau, que ce soit pour le multitâche ou pour les applications exigeantes. Le tout est accompagné d'un son immersif, fourni par ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

De plus, l'optimisation Xiaomi HyperOS 2 garantit une fluidité exceptionnelle, avec des améliorations notables de la vitesse de lancement, de la fluidité des animations et de l'efficacité du multitâche.

La Xiaomi Pad 7 Pro 256 Go est disponible en vert, gris ou bleu à 389 € avec le code ASFR060 sur AliExpress. La livraison depuis l'Allemagne est offerte.



Enfin, on termine avec le Xiaomi Bluetooth Speaker.

Sa configuration acoustique à cinq unités et son algorithme audio développé par Xiaomi permettent d’obtenir un son clair, équilibré et puissant, avec un volume maximal de 93 dB et une réponse aux basses impressionnante.

Le haut-parleur offre une sortie omnidirectionnelle à 360° pour un son immersif dans toutes les directions, et le logiciel de réglage audio professionnel Harman AudioEFX vous permet de personnaliser le son selon vos préférences.



Grâce à sa compatibilité avec Xiaomi HyperOS 2, il propose une connectivité NFC et permet de connecter jusqu'à huit appareils simultanément.

Robuste et conçu pour l'extérieur, il bénéficie de la certification IP67, garantissant sa résistance à la poussière et à l'eau.

La batterie de 4 800 mAh offre jusqu’à 17 heures d’autonomie et le haut-parleur se recharge rapidement grâce à sa capacité de charge PD 22,5 W.

L'application Xiaomi Home permet également de personnaliser les effets lumineux RVB.

Le Xiaomi Bluetooth Speaker est en promotion à 59,99 € au lieu de 79,90 € sur le site officiel, avec un coupon supplémentaire de -5 € pour les nouveaux clients.

