Commençons par l'enceinte sono JBL PartyBox 310.

Avec 240 Watts RMS, des basses puissantes et 4 haut-parleurs intégrés, elle est idéale pour une grande pièce et est très facile à transporter grâce à sa poignée et ses roulettes.

La batterie offre une longue autonomie de 18 heures qui vous permet de profiter de la musique jusqu'au bout de la nuit.

La JBL PartyBox 310 est dotée d'un éclairage dynamique qui réagit au rythme de la musique et que vous pouvez contrôler avec l'application JBL PartyBox. Le panneau de commande est aussi équipé d'un rétro-éclairage pratique qui s'active dans le noir.

Grâce à la protection IPX4, vous pouvez faire la fête au bord de la piscine ou sur la plage sans vous soucier des éclaboussures.

Un mode karaoké est également disponible avec deux entrées microphone, une entrée guitare et le réglage vocal intégré.

L'enceinte sono JBL PartyBox 310 est en réduction à 399,99 € au lieu de 579,99 €, soit une remise de 31% sur Boulanger. Retrait offert ou livraison à 8,99 €.

On peut trouver d'autres enceintes sono en promotion, à savoir :

D'autres articles affichent une remise en ce moment, comme par exemple :

Ecouteurs sans fil

PC gaming

Découvrez également notre top 3 des promos du jour (volant Thrustmaster T248, souris Razer Basilisk V3 et montre connectée Garmin Instinct 2), les bons plans Cdiscount de Noël ou encore les remises du moment sur les téléviseurs à ne pas rater !