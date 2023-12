Commençons par le volant gaming Thrustmaster T248.

Volant sous licence officielle pour Xbox Series X|S, Xbox One et compatible PC, le Thrustmaster T248 offre une expérience de course hyper réaliste avec un retour de force dynamique réglable (3 modes presets inclus).

Le système HYBRID DRIVE nouvelle génération permet un gain de puissance de 70% par rapport aux autres volants hybrides Thrustmaster et pas moins de 25 boutons d'actions sont disponibles.

On trouve 4 modes de pression sur la pédale centrale pour un freinage optimisé selon la configuration et le setup de jeu.

Un pédalier magnétique durable et résistant assure une précision de 12 bits sur PC et de 10 bits sur PS5/PS4, et vous bénéficiez d'une réactivité instantanée avec des passages de rapports clairs grâce aux palettes de vitesses magnétiques.

Le tableau de bord interactif permet le réglage manuel de plusieurs paramètres et affiche le rapport de vitesse, nombre de tours par minute, meilleur temps du joueur en cours, etc.

Le volant gaming Thrustmaster T248 est en promotion à 229,99 € au lieu de 349,99 €, soit 34% de réduction sur Amazon. La livraison est gratuite.

Passons à la souris gaming filaire Razer Basilisk V3.

11 boutons programmables vous permettent d'exécuter facilement des actions essentielles et la molette inclinable Razer HyperScroll offre au choix un mode de défilement libre plus rapide qui tourne jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée, ou un mode cranté tactile plus précis.

11 zones d’éclairage Razer Chroma RGB sont personnalisables avec plus de 16,8 millions de couleurs et des effets lumineux qui réagissent dynamiquement avec plus de 150 jeux à intégration Chroma.

Les switchs optiques de souris Razer 2ème génération offrent une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve avec une vitesse inégalée de 0,2 ms.

Son design ergonomique avec repose-pouce soutient parfaitement la main et ses boutons sont placés de manière optimale pour un accès rapide et facile.

La souris gaming filaire Razer Basilisk V3 est en ce moment au prix de 49,99 € au lieu de 84,99 €, soit une remise de 41% sur Amazon. La livraison est offerte.



Enfin, terminons avec la montre connectée Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition.

Cette édition spéciale pour le surf offre des applications dédiées au surf/windsurf/kitesurf ainsi que des informations sur les marées. 30 modes d'entraînement sportifs sont également intégrés.

Etanche jusqu'à 100 mètres, vous pouvez vous en servir sans problème dans l'eau.

La montre est dotée d'un écran LCD 45 mm et offre une autonomie de la batterie illimitée en mode montre connectée grâce au verre solaire Power Glass.

Côté santé, elle assure un suivi complet et constant avec entre autres un moniteur de fréquence cardiaque continu, un moniteur d'énergie Body Battery, un suivi du niveau de stress, etc.



Elle assure une navigation précise grâce aux capteurs GPS, GLONASS et Galileo avec suivi de tracé et création de parcours.



La Garmin Instinct 2 propose également des fonctions de sécurité avec LiveTrack / Live Events et une détection d’incidents avec demande d’assistance.

La montre connectée Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition est en réduction à 269 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 33% sur Amazon. La livraison est gratuite.



