Voici tout d'abord les Samsung Galaxy Buds3.

Placés dans le creux de l'oreille (non-intra), ils offrent un son de haute qualité grâce au Samsung Seamless Codec (SSC), qui prend en charge des formats allant jusqu'à 24 bits et 96 kHz, pour un son riche en détails.

Vous souhaitez vous isoler des bruits environnants ? Activez la réduction active de bruit pour profiter pleinement de votre musique, de vos appels ou de vos podcasts.

L'égaliseur et la réduction active de bruit bénéficient désormais de l'intelligence avancée de Samsung. Grâce à un algorithme qui analyse la forme de votre oreille et la manière dont vous portez vos Buds, Galaxy AI ajuste en temps réel le son capté par les micros internes et externes des écouteurs, pour offrir une expérience audio optimisée.

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds3 en argenté ou blanc à 149,99 € au lieu de 169 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon. Les écouteurs sont également livrés avec un chargeur secteur rapide 25W.



