Voici tout d'abord les Samsung Galaxy Buds FE.

Profitez d’un son haute qualité signé AKG, avec des basses profondes et des aigus clairs, ajustables via l’application Galaxy Wearable.

Éliminez les distractions extérieures grâce à une réduction active de bruit pouvant atteindre -30 dB, et profitez d’appels d’une clarté exceptionnelle, même en milieu bruyant, grâce aux trois microphones intégrés dans chaque écouteur.

Avec une autonomie allant jusqu’à 30 heures, profitez de votre musique toute la journée sans interruption.

Les commandes tactiles intuitives vous permettent de gérer votre musique et vos appels en toute simplicité, avec une zone tactile clairement définie et une prise en main antidérapante.

Les Samsung Galaxy Buds FE sont disponibles en blanc à 59 € sur Amazon, soit une remise de 41 % par rapport à leur prix officiel de 100 €.



