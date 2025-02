Voici en premier la montre connectée Garmin Venu Sq 2.

Son écran AMOLED 1,4” avec verre ultra-résistant Gorilla Glass offre un affichage lumineux et net, idéal pour suivre vos activités en un coup d'œil.

Avec une autonomie jusqu’à 11 jours, oubliez la recharge quotidienne et profitez d’un suivi santé 24h/24 : fréquence cardiaque, score de sommeil, niveau de stress, énergie Body Battery, santé féminine et bien plus encore.

La Venu Sq 2 propose plus de 25 sports intégrés, avec des entraînements personnalisés et un coaching gratuit pour vous aider à atteindre vos objectifs. Son GPS intégré assure un suivi précis de vos performances.

Ne manquez plus aucun appel ou message grâce aux Smart Notifications, compatibles avec iOS et Android. Payez facilement vos achats avec Garmin Pay et synchronisez toutes vos données avec l’application gratuite Garmin Connect pour un suivi détaillé de votre santé et de votre activité.

Retrouvez la montre connectée Garmin Venu Sq 2 modèle Grey avec bracelet silicone gris foncé à 169,99 € au lieu de 241,80 € sur Cdiscount, soit une remise de 29 %.

Pour information, Garmin indique un prix de référence de 269,99 € pour la Venu Sq 2 sur son site.





On continue avec l'aspirateur robot Dreame X40 Ultra Complete.

Avec une aspiration puissante de 12 000 Pa, il élimine sans effort toutes les saletés.

Le robot lave simultanément la serpillière et la plaque de lavage avec de l’eau chaude à 70°C, limitant ainsi les taches d’eau et les mauvaises odeurs. Vous pouvez ajuster la température avec quatre niveaux personnalisables via l’application.

Grâce à son extension de 10 mm et à la technologie MopExtend RoboSwing (4 cm), il se faufile sous les meubles bas et dans les moindres recoins pour capturer la poussière et les débris cachés.

Le X40 Ultra Complete adapte son nettoyage grâce à un système de soulèvement intelligent : il relève sa brosse en caoutchouc de 5 mm, ses serpillières de 10,5 mm et sa brosse latérale de 10 mm pour éviter de mouiller les tapis et assurer un nettoyage efficace sur toutes les surfaces.

La technologie OmniDirt analyse précisément la saleté et détecte les nuances de couleurs pour un nettoyage adapté. Le robot peut ainsi ajuster son action et effectuer un second passage si nécessaire.

L'aspirateur robot Dreame X40 Ultra Complete est en promotion à 999 € au lieu de 1 189 €, soit une remise de 16 % sur Amazon.

À noter que Dreame indique un prix de base de 1 499 € pour le X40 Ultra Complete sur son site.







Enfin, on termine avec le projecteur Wanbo Mozart 1 Pro.

Le Wanbo Mozart 1 Pro offre une résolution 1080P avec prise en charge du contenu 4K et un rapport de contraste de 3000:1, garantissant des images détaillées.

Grâce à son moteur optique entièrement fermé et à sa luminosité de 900 lumens ANSI, il assure des couleurs éclatantes et une netteté optimale, même dans des environnements peu lumineux.

Son système audio performant, composé de deux haut-parleurs intégrés de 8 W et d’un caisson de basses, diffuse un son puissant et immersif couvrant jusqu’à 60 m².

La prise en charge de Chromecast permet une diffusion sans fil fluide de l’audio et de la vidéo depuis vos appareils mobiles. Côté connectivité, il dispose de ports HDMI, USB et audio, ainsi que du WiFi 5G et du Bluetooth 5.0.

L’installation est facilitée grâce à la mise au point automatique, l’évitement d’obstacles, l’alignement d’écran et la correction trapézoïdale, assurant un ajustement précis et rapide de l’image projetée.

Fonctionnant sous Android TV 11, le Wanbo Mozart 1 Pro donne accès aux plateformes de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+, et est compatible avec plus de 8 000 applications grâce à sa certification Widevine DRM L1. Il intègre également Google Assistant.

Le vidéoprojecteur Wanbo Mozart 1 Pro est proposé à 289 € grâce au code NNNFRWM1P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Et en ce moment, un écran de projection Wanbo de 100 pouces vous est offert.

