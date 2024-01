Commençons par les Sony WF-C700N.

Confortables et légers, ils offrent un son immersif et de haute qualité grâce à la technologie DSEE qui reproduit la musique avec des voix claires et des basses puissantes. Vous pouvez également personnaliser l'audio dans l'application.

La réduction de bruit active permet d'annuler les bruits de fond et un mode ambiant laisse passer les sons de votre environnement pour rester attentif à ce qui se passe autour de vous.

Profitez d'appels clairs en toutes circonstances et où que vous soyez avec la réduction du bruit du vent.

Grâce à la connexion multipoint, les écouteurs peuvent être couplés à deux appareils simultanément (compatibles avec Android, iOS, Windows et MacOS).

Les écouteurs sans fil Sony WF-C700N sont au prix de 74,99 € sur Amazon au lieu de 99 € (prix officiel).







D'autres écouteurs Bluetooth affichent des réductions en ce moment, à savoir :







