On commence avec les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III.

Avec leur design ouvert et confortable, ils sont équipés de transducteurs personnalisés de 12 mm qui délivrent des basses améliorées, des médiums fluides et des aigus clairs.

Grâce à la fonction de lecture / pause automatique, insérer ou retirer un écouteur désactive la lecture ou la met en pause.

Les écouteurs fournissent 5 heures de lecture continue (25 heures au total), et l'étui de charge permet quatre recharges supplémentaires.

Une recharge rapide de 15 minutes offre 1h30 de lecture, et l’étui peut être rechargé sans fil ou via un câble USB-C.

Les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III sont en ce moment à 69 € avec le code 10DES79 sur Cdiscount, au lieu de 99 € (prix officiel). La livraison est offerte.



On continue avec le graveur laser Mecpow X4 22W.

Avec un laser à diode de 22 W et une puissance totale de 144 W, il peut découper des panneaux de bois de 10 mm, des panneaux acryliques de 8 mm et des panneaux en acier inoxydable de 0,08 mm en un seul passage. Il permet également de graver des motifs directement sur l'acier inoxydable, la céramique et le verre avec la précision et les fonctionnalités d'une machine à commande numérique.

Fabriquée en aluminium et en acier inoxydable, la machine présente une conception modulaire garantissant un assemblage facile et offre une zone de gravure de 410 x 400 mm.

Le graveur offre une vitesse de coupe ultra-rapide de 28 000 mm/minute, avec une taille de spot compressé ultra-fine de 0,08 x 0,1 mm. Le dispositif d'assistance pneumatique intégré élimine automatiquement la fumée et protège la lentille du laser.

Le Mecpow X5 est compatible avec une large gamme de logiciels de gravure, dont LightBurn et LaserGRBL. LaserGRBL est compatible avec Win 7, Win 8, Win 10, et Win XP, tandis que LightBurn est compatible avec Windows, Mac et Linux. Plusieurs options de connectivité sont disponibles, telles que Wi-Fi, USB, carte TF et des applications pour smartphone, facilitant ainsi la création sans ordinateur.

Le graveur laser Mecpow X4 22W est disponible en précommande à 449 € avec le code NNNFRMX4 sur Geekbuying. Expédition gratuite depuis la Pologne d'ici 2 semaines.



Enfin, on termine avec le pack volant gaming Logitech G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter.

Compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac, le volant offre une expérience de conduite immersive grâce à son retour de force à deux moteurs. Avec une amplitude de rotation de 900° et de nombreuses commandes, il est conçu pour un contrôle optimal.

Les pédales réglables du G29 fournissent des sensations authentiques pour une expérience encore plus réaliste.

Les leviers de vitesse sont en acier inoxydable et le volant est en cuir cousu main.

Conçu pour offrir précision et fiabilité, le levier de vitesse est doté d'un arbre d'engrenage en acier massif, d'une boîte de vitesses à 6 rapports à course réduite et d'un pommeau et d'une gaine en cuir.

Le pack volant gaming Logitech G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter est disponible à 249,99 € au lieu de 483,99 €, soit une remise de 48 % sur Cdiscount avec livraison gratuite. Pour rappel, les prix officiels s'élèvent à 419 € pour le volant et 64,99 € pour le levier.

