On commence avec les écouteurs sans fil Marshall Motif ANC.

Équipés de transducteurs de 6 mm, ils offrent un son puissant et disposent de paramètres d'égalisation réglables via une application dédiée.

Les Motif ANC permettent de régler le niveau de réduction active du bruit ou d'activer le mode Transparency pour rester connecté à votre environnement.

Profitez de 20 heures d'écoute sans fil avec ANC activé, ou 26 heures sans. Chaque écouteur offre 4h30 d'autonomie avec ANC (6 heures sans), et en seulement 15 minutes de charge, vous bénéficiez d'une heure d'autonomie supplémentaire.

Les Motif ANC incluent des commandes tactiles pour gérer facilement votre musique et vos appels. Ils sont également dotés de deux microphones et du Bluetooth 5.2 pour une connexion stable et une transmission claire de votre voix. Les détecteurs de port mettent automatiquement la musique en pause ou en lecture.

Les écouteurs sont résistants à l'eau IPX5, tandis que leur étui de charge anti-rayures IPX4 assure une protection supplémentaire.

Les écouteurs sans fil Marshall Motif ANC sont en promotion à 99,99 € au lieu de 199 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur la Fnac. Ils seront expédiés à partir du 15 juillet.



On passe au vélo électrique pliable Evercross EK5 - Blanc.

Avec un cadre en acier au carbone Q195 haute résistance, il intègre un moteur de 250 W pour une vitesse maximale de 25 km/h et une capacité de montée allant jusqu'à 25 degrés.

Le vélo est équipé d’une batterie au lithium de 8,4 Ah amovible qui permet une autonomie de 35 à 70 kilomètres ainsi que de freins à disque avant et arrière, d’un système de freinage électronique et d’un système de freinage à pince qui coupe le moteur en cas de besoin.

Un écran LCD haute résolution vous permet de surveiller en temps réel le niveau de la batterie, la vitesse, le kilométrage et d'autres informations essentielles.

Pour une sécurité optimale, le vélo dispose de phares à LED haute luminosité à l'avant et des réflecteurs sont situés à l'arrière et sur les côtés des roues pour alerter piétons et véhicules.

Le vélo électrique pliable Evercross EK5 - Blanc est en promotion à 339,99 € sur la Fnac, tandis que le site officiel affiche un prix de 569,99 €. La livraison recommandée est gratuite.

Enfin, on termine ce top 3 avec la tablette TECLAST T40 Air.

Elle est dotée d'un écran de 10,4 pouces FHD IPS et est équipée de 8 Go de RAM LPDDR4 + 8 Go de mémoire extensible ainsi que de 256 Go de ROM, extensible jusqu'à 3 To via une carte MicroSD.

Fonctionnant sous Android 13, elle embarque un processeur T616 A75 Octa-Core de 2,0 GHz et un GPU Mali-G57.

La tablette intègre une caméra arrière de 13MP et supporte deux cartes SIM 4G LTE et le WiFi double-bande.

Elle est également équipée de 4 haut-parleurs, d'une batterie de 7 200 mAh assurant plus de 10 heures d'autonomie et prend en charge les modes de navigation GPS / BDS / GLONASS / GALILEO.

La tablette TECLAST T40 Air est à 129 € au lieu de 179,99 €, soit une remise de 28 % sur Amazon.

