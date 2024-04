Commençons avec les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Dotés d'un son Hi-Fi 24 bits à 360° avec Dolby Atmos, ils sont 15% plus petits que les Galaxy Buds Pro afin qu’ils s’adaptent parfaitement à votre oreille.

Avec 3 microphones ultra-sensibles, les Galaxy Buds2 Pro éliminent plus de son extérieur que sur les anciens modèles, même les sons légers comme le vent.

Avec la fonctionnalité Détection de voix, passez automatiquement de votre musique aux conversations en personne.

Profitez de Galaxy AI et transformez vos Galaxy Buds2 Pro en traducteur instantané. Grâce à la fonction Interprète de votre smartphone Samsung Galaxy compatible, vous pouvez entendre distinctement la traduction au travers de vos écouteurs tandis que votre interlocuteur entend dans sa langue avec le haut-parleur du smartphone appairé.

Les Galaxy Buds2 Pro sont disponibles en pack exclusif avec chargeur rapide sans fil 15 W à 199,99 € sur la Fnac. Le prix officiel pour les écouteurs est 229,99 €. La livraison est gratuite.

À noter que pour l'achat de ces écouteurs, Samsung propose en ce moment de vous rembourser jusqu'à 50 €.

On peut également les trouver sur Amazon seuls à 164,82 €.





Passons maintenant à l'écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G8.

Cet écran de 34 pouces incurvé 1800R en format 21/9 est doté d'une dalle OLED, d'une résolution UWQHD de 3440 x 1440 et de FreeSync Premium.

Grâce au processeur Neo Quantum, chaque image est instantanément analysée et optimisée pour une qualité maximale tandis que le DisplayHDR True Black 400 offre des noirs intenses.

Bénéficiez de réactions quasi-instantanées avec un temps de réponse de 0,1 ms et un taux de rafraichissement de 175Hz.

Profitez d'une immersion totale grâce à la technologie CoreSync qui projette les couleurs de votre écran tout autour de vous. Avec le nouveau Core Lighting+, personnalisez votre ambiance en ajoutant des touches de couleur à votre installation.

Grâce à la barre de jeu, vous pouvez vérifier et contrôler vos paramètres en un clin d'œil, comme la vue FPS ou l'HDR.

L'écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G8 est proposé à 855,26 € sur Amazon. On peut le trouver ailleurs à 949 €, 999 € ou plus de 1 000 € parfois. Son prix officiel avoisine les 1 300 €.



Enfin, terminons ce top 3 avec l'aspirateur balai sans fil VAKYOU VC002.

Il est doté d'un moteur sans balai de 300W pouvant atteindre une puissance d'aspiration de 22KPA ainsi que d'une brosse rotative de grand diamètre en forme de V qui s'adapte à tous les sols.

Des LED permettent d'éclairer le sol et son tube télescopique flexible pivote à 180° sur le côté et à 90° d'avant en arrière pour nettoyer tous les angles.

Il se transforme en aspirateur à main et on peut y connecter différents accessoires : le suceur long pour bordures et coins des pièces, la turbo-brosse pour nettoyer les sols ou les plafonds et la brosse à poils pour les meubles.

L'aspirateur utilise une filtration cyclonique à haute efficacité avec des mailles permettant d'emprisonner les particules fines, pour débarrasser l'air d'une grande partie de ses allergènes.

L'aspirateur balai sans fil VAKYOU VC002 est à 69,99 € sur Amazon avec le coupon de 60 € à cocher au lieu de 129,99 €.



