On commence avec le PC portable Asus TUF Gaming F15.

Il est équipé d'un écran IPS de 15,6 pouces Full HD 144Hz 100% sRGB, anti-éblouissement et compatible G-Sync.

Le processeur graphique est un RTX 4070 avec 8 Go de GDDR6 et on trouve également un SSD de 512 Go et une RAM DDR5 de 16 Go extensible jusqu'à 32 Go.

2 haut-parleurs Dolby Atmos avec son certifié Hi-Res sont intégrés, ainsi qu'un microphone avec suppression du bruit par IA.

Le PC portable Asus TUF Gaming F15 est en promotion à 1 279,99 € au lieu de 1 699,99 €, soit une remise de 24 % sur Cdiscount avec livraison gratuite.

Et voici quelques autres bonnes affaires pour aujourd'hui :

