Si vous êtes à la recherche d'un nouvel écran PC sachez que le marché des moniteurs PC s’est considérablement diversifié ces dernières années, proposant une multitude d’options adaptées à tous les profils d’utilisateurs. Taille, résolution, fréquence de rafraîchissement, type de dalle… Autant de critères à considérer pour faire le bon choix. Voici un aperçu des types d’écrans les plus demandés et des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte.

Les types d’écrans les plus populaires

Les écrans plats classiques (entre 22 et 27 pouces) restent les plus couramment choisis pour un usage polyvalent, tandis que les modèles très larges, aussi appelés ultrawide, séduisent de plus en plus pour le multitâche ou les jeux.

Les écrans incurvés, eux, sont appréciés pour leur capacité à offrir une meilleure immersion, surtout dans les formats larges (34 pouces et plus). Ils proposent également un certain confort visuel, leur courbure permettant de mieux épouser le champ de vision de l'œil.

On trouve également de plus en plus d'écrans verticaux, aussi appelés écrans "pivotables". Ce sont des moniteurs que l'on peut orienter verticalement, offrant ainsi un rapport d'aspect de 9:16, contrairement aux écrans classiques qui sont en mode paysage (16:9). Ces écrans sont particulièrement utiles pour la lecture, l'édition de documents longs ou la programmation.

Ils sont aussi appréciés par les créateurs de contenus qui souhaitent afficher plusieurs colonnes de données, ou par les professionnels qui travaillent avec du texte en grande quantité.

Les joueurs privilégient souvent des moniteurs gaming avec des taux de rafraîchissement élevés (144 Hz et plus), et un temps de réponse réduit (1 ms ou moins), tandis que les créateurs de contenus se tournent vers des écrans 4K ou QHD avec une excellente reproduction des couleurs (souvent avec dalle IPS ou OLED).

La résolution : LE critère essentiel pour un écran

La résolution est un facteur déterminant dans le confort visuel. Le Full HD (1920 x 1080 pixels) reste la norme sur les modèles entrée et milieu de gamme, suffisant pour la plupart des tâches quotidiennes.



Pour les utilisateurs plus exigeants, notamment les gamers et les professionnels de l’image, le QHD (2560 x 1440 pixels) et la 4K UHD (3840 x 2160 pixels) offrent un affichage plus net et plus détaillé.

Les autres caractéristiques à considérer pour les écrans

Type de dalle :

IPS : meilleures couleurs et angles de vision.

TN : temps de réponse rapide, mais couleurs moins fidèles.

VA : bon contraste, idéal pour les films.

Taux de rafraîchissement : 60 Hz pour un usage classique, 144 Hz à 240 Hz pour le jeu. Il indique le nombre d’images affichées par seconde en Hertz : plus il est élevé, plus l’affichage est fluide.

Temps de réponse : il s'agit de la vitesse à laquelle un pixel change de couleur, influençant la fluidité de l’image. Il est important qu'il soit très bas pour éviter le flou de mouvement, surtout en gaming.

Connectique : HDMI, DisplayPort, USB-C, parfois des hubs USB intégrés. Ces ports permettent de relier facilement votre écran à divers appareils tout en assurant une transmission optimale de l’image, du son et parfois même de l’alimentation.

Ergonomie : hauteur ajustable, inclinaison et rotation sont autant de réglages essentiels pour garantir un confort optimal, surtout en cas d'utilisation prolongée de l'écran.

PcComponentes : un large choix d'écrans au meilleur prix

PcComponentes propose un large catalogue d’écrans PC issus des marques les plus reconnues. Que vous cherchiez un écran pour jouer, travailler ou regarder des films, vous y trouverez des modèles adaptés à vos besoins et très souvent en promotion.