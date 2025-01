On commence avec le iiyama G-Master Red Eagle - GCB3280QSU-B1.

Doté d’une dalle VA incurvée 1500R, le moniteur offre une résolution QHD 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz, complété par un temps de réponse MPRT de 0,2 ms.

Grâce à la fonction Black Tuner, les scènes sombres sont éclairées avec précision, permettant de distinguer chaque détail. Le support réglable en hauteur assure un confort d’utilisation maximal, tandis que les modes de jeu personnalisables s’adaptent à toutes vos préférences.

La technologie AMD FreeSync Premium synchronise les images produites par votre carte graphique avec celles de l’écran, éliminant ainsi les déchirures et les saccades pour un rendu ultra-fluide.

Le design à bords fins met l’accent sur l’image et permet de créer des configurations multi-écran pour une expérience gaming immersive.

Côté confort visuel, le moniteur intègre les technologies Flicker-Free, qui réduit les scintillements pour préserver vos yeux, et Low Blue Light, qui diminue l’exposition à la lumière bleue responsable de la fatigue oculaire.



Retrouvez l'écran PC gaming iiyama G-Master Red Eagle - GCB3280QSU-B1 en promotion à 279,99 € au lieu de 385,12 €, soit une remise de 27 % sur Cdiscount.



Et aujourd'hui seulement, les membres Cdiscount à Volonté bénéficient d'une remise supplémentaire de 10 € dès 79 € d'achat grâce au code NOBLUE10.



Voici quelques autres moniteurs gaming en réduction en ce moment :

