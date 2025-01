On commence avec le mini PC BMAX B6 Power.

Il est équipé d’un processeur Intel Core i7-1060NG7, doté de 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence maximale de 3,8 GHz.

Il dispose de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD SATA M.2 de 1 To. Un second emplacement NVMe M.2 est disponible pour l’ajout d’un SSD supplémentaire.

La carte graphique Iris Plus prend en charge une sortie simultanée sur trois écrans en 4K à 60 Hz, grâce aux deux ports HDMI et au port USB-C.

Côté connectivité, le mini PC offre le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit (1000 Mbps) et trois ports USB 3.0.

Retrouvez le mini PC BMAX B6 Power à 205,41 € grâce au code 20CNYFR sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France.



On continue avec la caméra DJI Osmo Pocket 3.

L'Osmo Pocket 3 est équipée d'un capteur CMOS de 1 pouce et filme en 4K à une cadence impressionnante de 120 images par seconde. Que ce soit pour des paysages nocturnes ou des couchers de soleil, profitez d'une clarté exceptionnelle dans chaque prise.

Avec son écran tactile de 2 pouces, la caméra simplifie la composition de vos photos. L'écran pivotant s'adapte aisément aux prises de vue horizontales comme verticales.

Grâce à une stabilisation mécanique avancée sur 3 axes, elle garantit une fluidité impeccable. Gardez le focus même en mouvement : montez la caméra sur un trépied et laissez-la vous suivre avec précision.

L’Osmo Pocket 3 verrouille instantanément son sujet pour des images nettes et détaillées, qu'il s'agisse de scènes d'action ou de plans fixes.

Avec le mode D-Log M et une profondeur de couleur 10 bits, enregistrez plus d’un milliard de nuances. Idéal pour sublimer vos levers et couchers de soleil en post-production.

Sur AliExpress, vous pouvez obtenir en ce moment la DJI Osmo Pocket 3 à 431,11 € grâce au code CNYFR60, avec la livraison gratuite depuis la France.

Pour information, le prix officiel de la caméra s'élève à 539 €.

Enfin, on termine avec la TV QLED Samsung The Frame TQ43LS03D 4K 43".

La technologie Quantum Dot offre une palette de plus d’un milliard de couleurs, quel que soit le niveau de luminosité, pour une qualité d’image éblouissante et un volume de couleur à 100 %.

Exposez vos œuvres et contenus sans être gêné par les reflets grâce aux fonctionnalités Art Store, Art Stream et Display Mate. Profitez pleinement de plus de 2 500 œuvres d'art, de vos photos ou de vos séries préférées.

Adaptez votre écran à votre décoration en changeant de cadre selon vos envies. Avec le support mural inclus, installez votre écran comme un véritable tableau. Les cadres sont disponibles en blanc, teck, marron et sable métallisé.

La TV QLED Samsung The Frame TQ43LS03D 4K 43" est en ce moment à 659 € au lieu de 739,90 €, soit une remise de 11 % sur Amazon.

Pour rappel, le prix officiel du téléviseur (modèle 43") s'élève à 899 €.



À découvrir également sur GNT :